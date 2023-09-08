يصرّح Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: "نرحب بفرصة العمل مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وغيرها من الكيانات الحكومية الأمريكية؛ بغية إثبات التزامنا، ونهج أمان الأجهزة بالممارسات الفُضلى. "وقد قطعنا على أنفسنا عهدًا بالمساهمة في النهوض بعالم يسوده مزيد من الذكاء بتقديم المنتجات الفضلى الآمنة في فئتها. ويتجلى ذلك الأمر في امتلاكنا قاعدة عملاء خاصة بصانعي الأجهزة الأصلية (OEM) ممتدة، وتركيزنا المُستمر على تزويد عملائنا بأفضل الوحدات التي تتمتع بأمان فائق في القطاع."

احتوت الرسالة الموجهة من اللجنة المختارة للكونغرس الأمريكي إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مفاهيم عديدة خطأ بشأن طريقة عمل وحدات Quectel. ويرد فيما يلي توضيح Quectel فيما يتعلق بالبيانات الواردة في الرسالة.

رسالة اللجنة: "عادةً ما تخضع وحدات الاتصال عن بُعد التي تمثل الرابط الضروري بين الجهاز والإنترنت للتحكم."

يتعامل عملاء Quectel في الولايات المتحدة أو الموردون/مقدمو الخدمات الخارجيون لعملائهم مع إدارة الأجهزة والبيانات بطريقةٍ حصريةٍ، وتُدار تحديثات البرامج الثابتة وتخضع للتحكم من جانب صانعي الأجهزة الأصلية (OEM) وليس Quectel.

رسالة اللجنة: "تعمل هذه الوحدات باعتبارها حلقة وصل بين الجهاز والإنترنت، وتوجد بها إمكانية تتمثل في تجميع الجهاز، وإمكانية الوصول إلى البيانات المتدفقة من الجهاز إلى خادم الويب الذي يقوم بتشغيل كل جهاز"

تكمن آلية التحكم في وحدات Quectel في وحدة التحكم الدقيقة (MCU) أو وحدة المعالجة المركزية (CPU) المُدمجة في جهاز العميل، ولا يتمتع القائمون على Quectel نفسها بإمكانية التحكم؛ ولكن عوضًا عن ذلك تقع هذه السلطة على عاتق صانع الأجهزة الأصلية (OEM) فقط، نظرًا إلى كونه الكيان المسؤول عن تطوير الجهاز، ويمكن تحقيق الإدارة عن بُعد للجهاز عن طريق منصة إدارة الأجهزة التابعة لصانعي الأجهزة الأصلية (OEM) فقط. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، المُشار إليها في الرسالة، الحالة التي خضعت للتغطية على نطاق واسع، وتشمل معدات John Deere الزراعية؛ إذ لا يمكن إلا لصانعي الأجهزة الأصلية (OEM) تعطيل المعدات عن طريق الوصول إلى وحدة التحكم الدقيقة (MCU) بداخلها التي تتحكم في الماكينة وإيقاف تشغيلها.

رسالة اللجنة: "ونتيجة لذلك، في حالة تمكن CCP من التحكم في الوحدة، فقد تصبح قادرةً على استخراج البيانات على نحوٍ فعالٍ أو إيقاف تشغيل جهاز إنترنت الأشياء."

بمجرد مغادرة وحدات Quectel للمصنع وتسليمها إلى عملائها، يمتلك عملاء Quectel البيانات، ولا يمكن Quectel الوصول إلى أي من البيانات المُجمعة. إن ملكية البيانات المُنشأة باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء في السوق والتحكم فيها وتخزينها وتعديلها تقع على صانعي الأجهزة الأصلية (OEM) وعملائها. وحتى في الحالات النادرة خارج الولايات المتحدة حيث تقوم Quectel بإعادة بيع خدمة الاتصال الخاصة بشركة اتصالات لا سلكية، من المحال للشركة إمكانية الوصول إلى بيانات الجهاز.

رسالة اللجنة: "يثير ذلك الأمر مخاوف خطيرة، لا سيّما في سياق البنية التحتية الحيوية، وكافة أنواع البيانات الحساسة."

عادةً ما تستخدم التطبيقات التي تتطلب أمانًا عاليًا، مثل البنية التحتية الحيوية، أسماء نقاط الوصول الخاصة (APNs) وغيرها من الطرائق التي تتحكم على نحو صارم في الوصول إلى الشبكة وتراقبه، ويمكن استخدام هذا للتحكم ومراقبة أي بيانات تتدفق من الجهاز وإليه. وصُممت البنية التحتية الحيوية على نحو دقيق باستخدام نهج أمان متعدد المستويات لا يخضع للتحديد والتنفيذ إلّا بمعرفة صانعي الأجهزة الأصلية (OEM) وليس Quectel.

ويخضع قطاع الوحدات الخلوية للتنظيم الشديد، ويلزم الخضوع لاختبارات مكثفة والحصول على اعتماد. وتُمنح شهادات الناقل والشهادات التنظيمية من جانب مختبرات الجهات الخارجية الموثوق بها ومختبرات شركات النقل؛ وهذا يضمن امتثال الوحدة للمتطلبات الفنية الصارمة. وحصلت وحدات Quectel على شهادات مُقدمة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ومجلس مراجعة شهادات نوع PCS (PTCRB)، وشركات النقل الكبرى في جميع أنحاء العالم؛ وهذا يؤكد التزام Quectel بتحقيق المعايير الصارمة المُطبقة في القطاع.

فضلًا على الوحدات الخلوية، تتيح Quectel أيضًا وحدات وهوائيات Wi-Fi، وBluetooth، وGNSS. بصفتها عضوًا في GSMA، تلتزم Quectel وشركاؤها من شركات النقل بجميع لوائح قطاع الوحدات الخلوية، والمعايير المعمول بها؛ لضمان نقل بيانات العميل النهائي بأمان بين جهاز العميل ومشغل شبكة الهاتف المحمول. ولا يمكن لشركة Quectel الوصول إلى بيانات الجهاز.

تلتزم Quectel بتقديم وحدات آمنة عالية الجودة هي الفضلى من نوعها، وتتجاوز الممارسات القياسية المُطبقة في القطاع عن طريق إجراء عمليات تدقيق مستقلة للأمن السيبراني من جهة خارجية. وفي الآونة الأخيرة، أبقت Quectel أيضًا على شركة الأمن Finite State ، التي تعمل على تدقيق واختبار اختراق أمان وحداتها بتطبيق اختبارات أمنية صارمة، وكذلك تحسين رؤية سلسلة توريد البرامج، وإدارة مخاطر البرامج الشاملة. وتقدم Quectel أيضًا يد العون في صياغة معايير جديدة لشهادات الأمن في القطاع، مثل مجموعة عمل شهادة الأمن السيبراني لمحلل استخبارات التهديدات المعتمد (CTIA Cybersecurity Certification Working Group)، وتسعى إلى نيل شهادات إضافية للأمن السيبراني من مختلف الكيانات الأمريكية عند صياغة معايير جديدة واعتمادها.

تصنع شركة Qualcomm الشرائح ومنصات البرامج التي تشكل جوهر وحدات Quectel. ويتابع السيد Muhrer قائلاً: "تؤكد شراكتنا مع Qualcomm على الأهمية التي نوليها للعمل مع شركاء موثوق بهم وآمنين في المنظومة كلها لتقديم حلول عالية الجودة على مستوى العالم". "إن تأثير Quectel في قطاع إنترنت الأشياء العالمية بالغ التأثير. وردنا ملايين الوحدات الخلوية لدعم توزيع لقاحات كوفيد-19 للمنظمات الأمريكية والعالمية الرائدة بما في ذلك Pfizer ، وJohnson & Johnson وغيرهم من الموردين الرئيسيين للقاحات. ويؤكد ذلك الأمر التزامنا بالنهوض بدور محوري في المبادرات العالمية المهمة".

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel نحو بناء عالم مثالي لتسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة ينصب كامل تركيزها على العملاء، ونحن مقدم خدمات عالمي لحلول إنترنت الأشياء يحظى بالدعم والخدمات المتميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتزايد المكون من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ونظام GNSS ووحدات Wi-Fi وBluetooth والهوائيات والخدمات.

بفضل المكاتب الإقليمية والدعم المقدم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة على بناء عالم ذكي.

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