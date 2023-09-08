(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) - علّق مسؤولو شركة Quectel Wireless Solutions، مُقدم خدمات عالمي في قطاع حلول إنترنت الأشياء، على الرسالة الأخيرة والرد المنشور من جانب القائمين على لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) واللجنة المختارة التابعة للكونغرس الأمريكي بشأن السؤال هل وحدات إنترنت الأشياء لدى Quectel تمثل خطرًا محتملًا على الأمان.
يصرّح Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: "نرحب بفرصة العمل مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وغيرها من الكيانات الحكومية الأمريكية؛ بغية إثبات التزامنا، ونهج أمان الأجهزة بالممارسات الفُضلى. "وقد قطعنا على أنفسنا عهدًا بالمساهمة في النهوض بعالم يسوده مزيد من الذكاء بتقديم المنتجات الفضلى الآمنة في فئتها. ويتجلى ذلك الأمر في امتلاكنا قاعدة عملاء خاصة بصانعي الأجهزة الأصلية (OEM) ممتدة، وتركيزنا المُستمر على تزويد عملائنا بأفضل الوحدات التي تتمتع بأمان فائق في القطاع."
احتوت الرسالة الموجهة من اللجنة المختارة للكونغرس الأمريكي إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مفاهيم عديدة خطأ بشأن طريقة عمل وحدات Quectel. ويرد فيما يلي توضيح Quectel فيما يتعلق بالبيانات الواردة في الرسالة.
رسالة اللجنة: "عادةً ما تخضع وحدات الاتصال عن بُعد التي تمثل الرابط الضروري بين الجهاز والإنترنت للتحكم."
يتعامل عملاء Quectel في الولايات المتحدة أو الموردون/مقدمو الخدمات الخارجيون لعملائهم مع إدارة الأجهزة والبيانات بطريقةٍ حصريةٍ، وتُدار تحديثات البرامج الثابتة وتخضع للتحكم من جانب صانعي الأجهزة الأصلية (OEM) وليس Quectel.
رسالة اللجنة: "تعمل هذه الوحدات باعتبارها حلقة وصل بين الجهاز والإنترنت، وتوجد بها إمكانية تتمثل في تجميع الجهاز، وإمكانية الوصول إلى البيانات المتدفقة من الجهاز إلى خادم الويب الذي يقوم بتشغيل كل جهاز"
تكمن آلية التحكم في وحدات Quectel في وحدة التحكم الدقيقة (MCU) أو وحدة المعالجة المركزية (CPU) المُدمجة في جهاز العميل، ولا يتمتع القائمون على Quectel نفسها بإمكانية التحكم؛ ولكن عوضًا عن ذلك تقع هذه السلطة على عاتق صانع الأجهزة الأصلية (OEM) فقط، نظرًا إلى كونه الكيان المسؤول عن تطوير الجهاز، ويمكن تحقيق الإدارة عن بُعد للجهاز عن طريق منصة إدارة الأجهزة التابعة لصانعي الأجهزة الأصلية (OEM) فقط. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، المُشار إليها في الرسالة، الحالة التي خضعت للتغطية على نطاق واسع، وتشمل معدات John Deere الزراعية؛ إذ لا يمكن إلا لصانعي الأجهزة الأصلية (OEM) تعطيل المعدات عن طريق الوصول إلى وحدة التحكم الدقيقة (MCU) بداخلها التي تتحكم في الماكينة وإيقاف تشغيلها.
رسالة اللجنة: "ونتيجة لذلك، في حالة تمكن CCP من التحكم في الوحدة، فقد تصبح قادرةً على استخراج البيانات على نحوٍ فعالٍ أو إيقاف تشغيل جهاز إنترنت الأشياء."
بمجرد مغادرة وحدات Quectel للمصنع وتسليمها إلى عملائها، يمتلك عملاء Quectel البيانات، ولا يمكن Quectel الوصول إلى أي من البيانات المُجمعة. إن ملكية البيانات المُنشأة باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء في السوق والتحكم فيها وتخزينها وتعديلها تقع على صانعي الأجهزة الأصلية (OEM) وعملائها. وحتى في الحالات النادرة خارج الولايات المتحدة حيث تقوم Quectel بإعادة بيع خدمة الاتصال الخاصة بشركة اتصالات لا سلكية، من المحال للشركة إمكانية الوصول إلى بيانات الجهاز.
رسالة اللجنة: "يثير ذلك الأمر مخاوف خطيرة، لا سيّما في سياق البنية التحتية الحيوية، وكافة أنواع البيانات الحساسة."
عادةً ما تستخدم التطبيقات التي تتطلب أمانًا عاليًا، مثل البنية التحتية الحيوية، أسماء نقاط الوصول الخاصة (APNs) وغيرها من الطرائق التي تتحكم على نحو صارم في الوصول إلى الشبكة وتراقبه، ويمكن استخدام هذا للتحكم ومراقبة أي بيانات تتدفق من الجهاز وإليه. وصُممت البنية التحتية الحيوية على نحو دقيق باستخدام نهج أمان متعدد المستويات لا يخضع للتحديد والتنفيذ إلّا بمعرفة صانعي الأجهزة الأصلية (OEM) وليس Quectel.
ويخضع قطاع الوحدات الخلوية للتنظيم الشديد، ويلزم الخضوع لاختبارات مكثفة والحصول على اعتماد. وتُمنح شهادات الناقل والشهادات التنظيمية من جانب مختبرات الجهات الخارجية الموثوق بها ومختبرات شركات النقل؛ وهذا يضمن امتثال الوحدة للمتطلبات الفنية الصارمة. وحصلت وحدات Quectel على شهادات مُقدمة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ومجلس مراجعة شهادات نوع PCS (PTCRB)، وشركات النقل الكبرى في جميع أنحاء العالم؛ وهذا يؤكد التزام Quectel بتحقيق المعايير الصارمة المُطبقة في القطاع.
فضلًا على الوحدات الخلوية، تتيح Quectel أيضًا وحدات وهوائيات Wi-Fi، وBluetooth، وGNSS. بصفتها عضوًا في GSMA، تلتزم Quectel وشركاؤها من شركات النقل بجميع لوائح قطاع الوحدات الخلوية، والمعايير المعمول بها؛ لضمان نقل بيانات العميل النهائي بأمان بين جهاز العميل ومشغل شبكة الهاتف المحمول. ولا يمكن لشركة Quectel الوصول إلى بيانات الجهاز.
تلتزم Quectel بتقديم وحدات آمنة عالية الجودة هي الفضلى من نوعها، وتتجاوز الممارسات القياسية المُطبقة في القطاع عن طريق إجراء عمليات تدقيق مستقلة للأمن السيبراني من جهة خارجية. وفي الآونة الأخيرة، أبقت Quectel أيضًا على شركة الأمن Finite State ، التي تعمل على تدقيق واختبار اختراق أمان وحداتها بتطبيق اختبارات أمنية صارمة، وكذلك تحسين رؤية سلسلة توريد البرامج، وإدارة مخاطر البرامج الشاملة. وتقدم Quectel أيضًا يد العون في صياغة معايير جديدة لشهادات الأمن في القطاع، مثل مجموعة عمل شهادة الأمن السيبراني لمحلل استخبارات التهديدات المعتمد (CTIA Cybersecurity Certification Working Group)، وتسعى إلى نيل شهادات إضافية للأمن السيبراني من مختلف الكيانات الأمريكية عند صياغة معايير جديدة واعتمادها.
تصنع شركة Qualcomm الشرائح ومنصات البرامج التي تشكل جوهر وحدات Quectel. ويتابع السيد Muhrer قائلاً: "تؤكد شراكتنا مع Qualcomm على الأهمية التي نوليها للعمل مع شركاء موثوق بهم وآمنين في المنظومة كلها لتقديم حلول عالية الجودة على مستوى العالم". "إن تأثير Quectel في قطاع إنترنت الأشياء العالمية بالغ التأثير. وردنا ملايين الوحدات الخلوية لدعم توزيع لقاحات كوفيد-19 للمنظمات الأمريكية والعالمية الرائدة بما في ذلك Pfizer ، وJohnson & Johnson وغيرهم من الموردين الرئيسيين للقاحات. ويؤكد ذلك الأمر التزامنا بالنهوض بدور محوري في المبادرات العالمية المهمة".
نبذة عن Quectel
يدفعنا شغف Quectel نحو بناء عالم مثالي لتسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة ينصب كامل تركيزها على العملاء، ونحن مقدم خدمات عالمي لحلول إنترنت الأشياء يحظى بالدعم والخدمات المتميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتزايد المكون من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ونظام GNSS ووحدات Wi-Fi وBluetooth والهوائيات والخدمات.
بفضل المكاتب الإقليمية والدعم المقدم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة على بناء عالم ذكي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ، ولينكد إن ، وفيسبوك ، وX (المعروف سابقًا باسم تويتر).
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.