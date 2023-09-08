تم تصميم مركز Quectel للبحث والتطوير مع التركيز على توفير التدريب والدعم وخدمات العملاء الاستثنائية، ويتضمن حاليًا غرف حماية وغرفة كاتمة للصدى ومجموعة من إمكانيات اختبار الترددات اللاسلكية. تعمل هذه الموارد على تعزيز الابتكار ودعم العملاء بشكل كبير، مما يؤكد التزام Quectel الثابت بتقديم خدمات استثنائية ومخصصة وذات قيمة مضافة، مما يزيد من رفع قدراتها لخدمة قاعدة عملاء إنترنت الأشياء المتنامية.

صرح James Cai، المدير العام لمنشأة البحث والتطوير التابعة لـ Quectel في بينانغ: "إننا سعداء للغاية بتنمية عملياتنا في بينانغ". "سيسمح التوسع بتسريع الابتكار والتطوير بناءً على متطلبات العملاء وتوفير الدعم والإنتاج الإقليميين."

تم تأسيس فريق بينانغ لتلبية المتطلبات الدقيقة لعملاء إنترنت الأشياء ولضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات تطوير المنتجات والنشر السريع في السوق، وهو ملتزم تمامًا بخدمة العملاء العالميين في مهمتهم لبناء عالم أكثر ذكاءً. إن مركز البحث والتطوير مجهز تجهيزًا جيدًا بمختبر اختبار متطور وغرفة كاتمة للصدى، تغطي تصميم الأجهزة والبرامج الثابتة، وخبرة الاختبار، والمزيد، مما يجعله إعدادًا مثاليًا للاختبار الشامل وتصحيح الأخطاء وتقييمات أجهزة العملاء.

وتأكيدًا على هدف Quectel المتمثل في إنشاء فرق دولية متعددة في جميع أنحاء العالم لدعم العملاء في جميع المناطق، فإن افتتاح مركز البحث والتطوير في ماليزيا سيمكن الشركة من تقديم دعم أسرع للعملاء في المنطقة، بينما يدعم في الوقت نفسه خارطة طريق منتجات Quectel العالمية.

يقع مركز بينانغ للبحث والتطوير في منطقة بيان ليباس في بينانغ، ويتمتع بموقع استراتيجي يجمع بعضًا من أعظم المهندسين في العالم وقادة إنترنت الأشياء في المنطقة لتسريع الابتكار ودفع المستقبل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.

تأسست Quectel عام 2010، وقد حافظت باستمرار على التطور السريع وأصبحت مزودًا عالميًا رائدًا لإنترنت الأشياء للحلول التي تغطي الوحدات الخلوية ووحدات Wi-Fi والوحدات الذكية ووحدات السيارات ووحدات GNSS والهوائيات بالإضافة إلى خدمات الشهادات.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز على العملاء بشكل كبير، نحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء مدعومًا بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 محترف وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية و GNSS و Wi-Fi و Bluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

من خلال المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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