تستعد Quectel للنمو من خلال التوسع في البحث والتطوير والتصنيع في بينانغ، ماليزيا
التاريخ
9/8/2023 2:22:40 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، عن توسيع مركز البحث والتطوير الخاص بها في بينانغ، ماليزيا. تم افتتاح المركز في بادئ الأمر عام 2022، وقد انتقل المركز إلى مباني أكبر في المدينة وأضاف وظائف بما في ذلك مختبر اختبار متطور وغرفة كاتمة للصدى، إلى جانب مرافق التصنيع في المركز. يتيح هذا التوسع لـ Quectel توفير منتجات وخدمات مصممة خصيصًا وجاهزة للاستخدام لعملائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعملاء العالميين في المستقبل.
تم تصميم مركز Quectel للبحث والتطوير مع التركيز على توفير التدريب والدعم وخدمات العملاء الاستثنائية، ويتضمن حاليًا غرف حماية وغرفة كاتمة للصدى ومجموعة من إمكانيات اختبار الترددات اللاسلكية. تعمل هذه الموارد على تعزيز الابتكار ودعم العملاء بشكل كبير، مما يؤكد التزام Quectel الثابت بتقديم خدمات استثنائية ومخصصة وذات قيمة مضافة، مما يزيد من رفع قدراتها لخدمة قاعدة عملاء إنترنت الأشياء المتنامية.
صرح James Cai، المدير العام لمنشأة البحث والتطوير التابعة لـ Quectel في بينانغ: "إننا سعداء للغاية بتنمية عملياتنا في بينانغ". "سيسمح التوسع بتسريع الابتكار والتطوير بناءً على متطلبات العملاء وتوفير الدعم والإنتاج الإقليميين."
تم تأسيس فريق بينانغ لتلبية المتطلبات الدقيقة لعملاء إنترنت الأشياء ولضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات تطوير المنتجات والنشر السريع في السوق، وهو ملتزم تمامًا بخدمة العملاء العالميين في مهمتهم لبناء عالم أكثر ذكاءً. إن مركز البحث والتطوير مجهز تجهيزًا جيدًا بمختبر اختبار متطور وغرفة كاتمة للصدى، تغطي تصميم الأجهزة والبرامج الثابتة، وخبرة الاختبار، والمزيد، مما يجعله إعدادًا مثاليًا للاختبار الشامل وتصحيح الأخطاء وتقييمات أجهزة العملاء.
وتأكيدًا على هدف Quectel المتمثل في إنشاء فرق دولية متعددة في جميع أنحاء العالم لدعم العملاء في جميع المناطق، فإن افتتاح مركز البحث والتطوير في ماليزيا سيمكن الشركة من تقديم دعم أسرع للعملاء في المنطقة، بينما يدعم في الوقت نفسه خارطة طريق منتجات Quectel العالمية.
يقع مركز بينانغ للبحث والتطوير في منطقة بيان ليباس في بينانغ، ويتمتع بموقع استراتيجي يجمع بعضًا من أعظم المهندسين في العالم وقادة إنترنت الأشياء في المنطقة لتسريع الابتكار ودفع المستقبل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
تأسست Quectel عام 2010، وقد حافظت باستمرار على التطور السريع وأصبحت مزودًا عالميًا رائدًا لإنترنت الأشياء للحلول التي تغطي الوحدات الخلوية ووحدات Wi-Fi والوحدات الذكية ووحدات السيارات ووحدات GNSS والهوائيات بالإضافة إلى خدمات الشهادات.
نبذة عن Quectel
يدفعنا شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز على العملاء بشكل كبير، نحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء مدعومًا بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 محترف وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية و GNSS و Wi-Fi و Bluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
من خلال المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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