عقد شراكة واعدة بين Taulia وoptima Ecm Consulting لتقديم حلول رأس المال العامل العالمية
التاريخ
9/8/2023 2:22:40 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت شركة Taulia، الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة رأس المال العامل، شراكة مع Optima ECM Consulting (“Optima”)، المؤسسة التنفيذية العالمية، واضعتين نصب أعينهما هدف التعاون لخدمة قواعد العملاء الحاليين والمحتملين.
ستجمع هذه الشراكة بين مجموعة منتجات Taulia التي اندمجت بالكامل مع SAP Business Network، مع قوة العلامة التجارية العالمية لشركة Optima. وفي المقابل، سيُفضي هذا التعاون البناء إلى زيادة حجم ونطاق العرض المشترك وتمكين العملاء الحاليين والجدد من إطلاق العنان لقوة تسريع التدفق النقدي المدعوم بالتكنولوجيا.
تعمل هذه الشراكة الجديدة على تعزيز العلاقة بين Optima وTaulia التي تمتد جذورها إلى أكثر من عقد من الزمان. جدير بالذكر أنها ستستفيد من دور Optima بصفتها شريك SAP ذهبيًا، مما يعزز مكانة Taulia بصفتها إحدى شركات SAP عقب الاستحواذ عليها في عام 2022.
علق Thomas Mehlkopf ، رئيس إدارة رأس المال العامل في SAP و Taulia على هذا التعاون، قائلاً: "يسعدنا للغاية دخول تعاوننا الوثيق مع Optima مرحلة جديدة عن طريق هذه الشراكة، إذ إنه عن طريق الجمع بين خبرة Optima العميقة في الصناعة، وحلول إدارة رأس المال العامل الفائقة التي تقدمها Taulia وشبكة التوريد الرائدة ونظام تخطيط موارد المؤسسات في SAP، سينجم عن هذه الشراكة إحداث ثورة في طريقة إدارة المؤسسات لعملياتها وتحسين التدفق النقدي. علاوةً على ذلك، سيستفيد العملاء من الرؤية المعززة والأتمتة والتحكم في عمليات التوريد والعمليات المالية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأرباح والنمو التجاري."
صرحت Shaney Salomon ، الرئيس التنفيذي لشركة Optima ECM Consulting ، قائلة : "تعد الشراكة مع الشركات التي يمكنها تقديم حلول تكنولوجية فائقة على نطاق عالمي أمرًا في غاية الأهمية إذ يمكّننا من توفير أفضل خدمة لعملائنا. وبعد الدمج الناجح بين Taulia وSAP، يبدو هذا امتدادًا طبيعيًا لعلاقة قائمة مبنية على تزويد العملاء الجدد والحاليين بقدرات وحلول رائدة في السوق."
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عن Taulia
تعد Taulia شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول إدارة رأس عامل متميزة ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كما تساعد Taulia الشركات في تحديد القيمة المرتبطة بالمدفوعات والمستحقات والمخزون. هذا، وتتيح منصة الشركة وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل ودعم مورديهم عن طريق الدفع المبكر والمساهمة في بناء سلاسل توريد مستدامة. إلى جانب ذلك، يبلغ حجم تعاملات الشركة أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، كما تحظى بثقة أكبر الشركات العالمية، مثل AirوAstraZeneca وNissan. في مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
عن Optima ECM Consulting
تعد Optima ECM Consulting أكثر من مجرد شركة خدمات تكنولوجية، فنحن بمنزلة جسر ممتد بين البشر والتكنولوجيا، إذ إننا متخصصون في تمكين الشركات بغية الاستفادة الكاملة من مزايا حلول SAP بهدف تعزيز عملياتها وتجارب عملائها وتعزيز قدرتها التنافسية والتكيف مع الأسواق السريعة التغير بشكل أكثر فعالية. إضافةً إلى ذلك، أتاحت خبرتنا الكبيرة في حلول إدارة الإنفاق والمحتويات التي تقدمها SAP لشركة Optima تقديم أكثر من 500 عملية نشر مؤثرة لعملائها على مستوى العالم، ومن هنا ينبع فخرنا بقدرتنا على تكوين علاقات عميقة مع عملائنا. علاوةً على ذلك، يحدونا بالغ الفخر بأننا شركة مملوكة لامرأة متميزة وحاصلة على شهادة WBENC إلى جانب أنها شريك SAP ذهبي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
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