ستجمع هذه الشراكة بين مجموعة منتجات Taulia التي اندمجت بالكامل مع SAP Business Network، مع قوة العلامة التجارية العالمية لشركة Optima. وفي المقابل، سيُفضي هذا التعاون البناء إلى زيادة حجم ونطاق العرض المشترك وتمكين العملاء الحاليين والجدد من إطلاق العنان لقوة تسريع التدفق النقدي المدعوم بالتكنولوجيا.

تعمل هذه الشراكة الجديدة على تعزيز العلاقة بين Optima وTaulia التي تمتد جذورها إلى أكثر من عقد من الزمان. جدير بالذكر أنها ستستفيد من دور Optima بصفتها شريك SAP ذهبيًا، مما يعزز مكانة Taulia بصفتها إحدى شركات SAP عقب الاستحواذ عليها في عام 2022.

علق Thomas Mehlkopf ، رئيس إدارة رأس المال العامل في SAP و Taulia على هذا التعاون، قائلاً: "يسعدنا للغاية دخول تعاوننا الوثيق مع Optima مرحلة جديدة عن طريق هذه الشراكة، إذ إنه عن طريق الجمع بين خبرة Optima العميقة في الصناعة، وحلول إدارة رأس المال العامل الفائقة التي تقدمها Taulia وشبكة التوريد الرائدة ونظام تخطيط موارد المؤسسات في SAP، سينجم عن هذه الشراكة إحداث ثورة في طريقة إدارة المؤسسات لعملياتها وتحسين التدفق النقدي. علاوةً على ذلك، سيستفيد العملاء من الرؤية المعززة والأتمتة والتحكم في عمليات التوريد والعمليات المالية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأرباح والنمو التجاري."

صرحت Shaney Salomon ، الرئيس التنفيذي لشركة Optima ECM Consulting ، قائلة : "تعد الشراكة مع الشركات التي يمكنها تقديم حلول تكنولوجية فائقة على نطاق عالمي أمرًا في غاية الأهمية إذ يمكّننا من توفير أفضل خدمة لعملائنا. وبعد الدمج الناجح بين Taulia وSAP، يبدو هذا امتدادًا طبيعيًا لعلاقة قائمة مبنية على تزويد العملاء الجدد والحاليين بقدرات وحلول رائدة في السوق."

النهاية

عن Taulia

تعد Taulia شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول إدارة رأس عامل متميزة ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كما تساعد Taulia الشركات في تحديد القيمة المرتبطة بالمدفوعات والمستحقات والمخزون. هذا، وتتيح منصة الشركة وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل ودعم مورديهم عن طريق الدفع المبكر والمساهمة في بناء سلاسل توريد مستدامة. إلى جانب ذلك، يبلغ حجم تعاملات الشركة أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، كما تحظى بثقة أكبر الشركات العالمية، مثل AirوAstraZeneca وNissan. في مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

عن Optima ECM Consulting

تعد Optima ECM Consulting أكثر من مجرد شركة خدمات تكنولوجية، فنحن بمنزلة جسر ممتد بين البشر والتكنولوجيا، إذ إننا متخصصون في تمكين الشركات بغية الاستفادة الكاملة من مزايا حلول SAP بهدف تعزيز عملياتها وتجارب عملائها وتعزيز قدرتها التنافسية والتكيف مع الأسواق السريعة التغير بشكل أكثر فعالية. إضافةً إلى ذلك، أتاحت خبرتنا الكبيرة في حلول إدارة الإنفاق والمحتويات التي تقدمها SAP لشركة Optima تقديم أكثر من 500 عملية نشر مؤثرة لعملائها على مستوى العالم، ومن هنا ينبع فخرنا بقدرتنا على تكوين علاقات عميقة مع عملائنا. علاوةً على ذلك، يحدونا بالغ الفخر بأننا شركة مملوكة لامرأة متميزة وحاصلة على شهادة WBENC إلى جانب أنها شريك SAP ذهبي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

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