يساعد حل AdSpark ، المدعوم من شركتي LTIMindtree وSalesforce، تجار التجزئة على البدء بتوسيع منصات وسائط البيع بالتجزئة الخاصة بهم. صُمِّم الحل لخدمة قطاع البيع بالتجزئة ويوفر إمكانات الخدمة الذاتية، بما في ذلك دعم القنوات المتنوعة مثل القنوات الرقمية والاجتماعية وداخل المتجر وخارج المنشأة (OOF) والطباعة، بالإضافة إلى التجزئة والاستهداف على أساس تفضيلات العملاء. يقدم الحل تحليلات شاملة ومتعمَّقة لأداء الحملة في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات وعمليات التكامل السلس باستخدام أفضل خوادم Adtech. تستوفي المنصة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية الاحتياجات الخاصة ببائعي التجزئة وتُمكِّن أسواق البيع بالتجزئة من البقاء في طليعة الأسواق.

يجمع حل عمليات الخدمة الذكية بين قوة سحابة خدمة Salesforce1، بما في ذلك الخدمة الميدانية في Salesforce ومنصة LTIMindtree NxT للعملاء في مجالات التصنيع والبناء والنقل والتعدين والطاقة والمرافق العامة، وما إلى ذلك. يتمثل الهدف من هذا الأمر في معالجة بعض الأمور المشتركة التي تحظى بالأولوية في الصناعة مثل سلامة العمال ومهاراتهم، وتحسين كفاءة العمليات، ومعالجة البيانات المعقدة، والتي يصعب التقاطها، والصيانة الاستباقية للأصول باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وقدرات معالجة الحافة. كما يوفر فرصًا لا حدود لها لحل المشكلات الأخرى ذات الصلة ورأب فجوة الخبرة بين العاملين.

صرَّح Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة LTIMindtree قائلاً: "نحن لا ندخر جهدًا في تقديم التقنيات الرقمية التي لديها القدرة الأكبر على تحفيز الابتكار والإنتاجية. يستوفي حل AdSpark وعمليات الخدمات الذكية من LTIMindtree الحاجة إلى منصة رقمية موحدة وشاملة تُمكِّن تجار التجزئة وأسواق التكنولوجيا والشركات المصنعة وشركات القطاع العام من تسريع وتيرة الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويسرُّنا أن نرى العديد من العملاء العالميين يستفيدون بالفعل من حل AdSpark وعمليات الخدمة الذكية في رحلتهم نحو التحوُّل الرقمي.

ومن جانبه، صرَّح Amarendra Kumar ، نائب الرئيس ورئيس المنظومة في Salesforce بالهند قائلاً: "تحتاج شركات التصنيع والتجزئة إلى رؤية شاملة لعملائها لتعزيز عملية النمو في بيئة تنافسية ومضطربة بشكل متزايد". "يعمل حل AdSpark من LTIMindtree على تسريع وتيرة عملية تحويل الأعمال لعملائنا المشتركين من خلال توسيع منصة Salesforce لإنشاء إعلانات مصمَّمة خصيصًا للأفراد، وزيادة معدلات التحويل وتحقيق أقصى قدر من النتائج الإعلانية."

1 Salesforce، وسحابة الخدمة، وغيرها من العلامات التجارية لشركة salesforce.com, inc.

معلومات عن LTIMindtree :

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 82000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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