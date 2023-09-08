Ltimindtree تطلق حلول الصناعة المبتكرة لوسائط البيع بالتجزئة وعمليات الخدمة الذكية
التاريخ
9/8/2023 2:22:40 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) أطلقت شركة -- LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، حلين صناعيين، AdSpark وعمليات الخدمة الذكية ، لتسريع وقت الوصول إلى السوق للأعمال التجارية على منصة Salesforce.
يساعد حل AdSpark ، المدعوم من شركتي LTIMindtree وSalesforce، تجار التجزئة على البدء بتوسيع منصات وسائط البيع بالتجزئة الخاصة بهم. صُمِّم الحل لخدمة قطاع البيع بالتجزئة ويوفر إمكانات الخدمة الذاتية، بما في ذلك دعم القنوات المتنوعة مثل القنوات الرقمية والاجتماعية وداخل المتجر وخارج المنشأة (OOF) والطباعة، بالإضافة إلى التجزئة والاستهداف على أساس تفضيلات العملاء. يقدم الحل تحليلات شاملة ومتعمَّقة لأداء الحملة في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات وعمليات التكامل السلس باستخدام أفضل خوادم Adtech. تستوفي المنصة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية الاحتياجات الخاصة ببائعي التجزئة وتُمكِّن أسواق البيع بالتجزئة من البقاء في طليعة الأسواق.
يجمع حل عمليات الخدمة الذكية بين قوة سحابة خدمة Salesforce1، بما في ذلك الخدمة الميدانية في Salesforce ومنصة LTIMindtree NxT للعملاء في مجالات التصنيع والبناء والنقل والتعدين والطاقة والمرافق العامة، وما إلى ذلك. يتمثل الهدف من هذا الأمر في معالجة بعض الأمور المشتركة التي تحظى بالأولوية في الصناعة مثل سلامة العمال ومهاراتهم، وتحسين كفاءة العمليات، ومعالجة البيانات المعقدة، والتي يصعب التقاطها، والصيانة الاستباقية للأصول باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وقدرات معالجة الحافة. كما يوفر فرصًا لا حدود لها لحل المشكلات الأخرى ذات الصلة ورأب فجوة الخبرة بين العاملين.
صرَّح Sudhir Chaturvedi ، الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة LTIMindtree قائلاً: "نحن لا ندخر جهدًا في تقديم التقنيات الرقمية التي لديها القدرة الأكبر على تحفيز الابتكار والإنتاجية. يستوفي حل AdSpark وعمليات الخدمات الذكية من LTIMindtree الحاجة إلى منصة رقمية موحدة وشاملة تُمكِّن تجار التجزئة وأسواق التكنولوجيا والشركات المصنعة وشركات القطاع العام من تسريع وتيرة الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويسرُّنا أن نرى العديد من العملاء العالميين يستفيدون بالفعل من حل AdSpark وعمليات الخدمة الذكية في رحلتهم نحو التحوُّل الرقمي.
ومن جانبه، صرَّح Amarendra Kumar ، نائب الرئيس ورئيس المنظومة في Salesforce بالهند قائلاً: "تحتاج شركات التصنيع والتجزئة إلى رؤية شاملة لعملائها لتعزيز عملية النمو في بيئة تنافسية ومضطربة بشكل متزايد". "يعمل حل AdSpark من LTIMindtree على تسريع وتيرة عملية تحويل الأعمال لعملائنا المشتركين من خلال توسيع منصة Salesforce لإنشاء إعلانات مصمَّمة خصيصًا للأفراد، وزيادة معدلات التحويل وتحقيق أقصى قدر من النتائج الإعلانية."
1 Salesforce، وسحابة الخدمة، وغيرها من العلامات التجارية لشركة salesforce.com, inc.
معلومات عن LTIMindtree :
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 82000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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