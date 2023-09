(BUSINESS WIRE )-- شركة Brightcove (الرمز على مؤشر NASDAQ: BCOV)، شركة تكنولوجيا البث الأكثر حيازة للثقة في العالم، أعلنت اليوم اختيارها من جانب شركة In The Black Network (ITBN) لتشغيل خدمتها لبث الصوت/الفيديو حسب الطلب المتوقع أن تنطلق في شهر أكتوبر القادم. شركة ITBN هي أحد مشاريع البث عبر الإنترنت وتولى تأسيسها وقيادتها James DuBose المدير العام السابق لشركة FOX SOUL. تركز الشبكة الجديدة على بث المحتوى الذي يعرض الرواة السود وثقافتهم ويركز عليهم.

ستعتمد شركة ITBN على تكنولوجيا Brightcove الرائدة في المجال لتشغيل خدمتها للبث عبر الإنترنت عبر كل أجهزة التلفاز ومنصات التشغيل الرئيسية المتصلة بالإنترنت. ستتمكن شركة ITBN من خلال الشراكة مع Brightcove من تقديم محتواها عالميًا عند الطلب عن طريق منصة تكنولوجيا البث الأفضل في فئتها والأعلى في الجودة والأفضل من حيث القابلية للتوسع والأمان. كما أن شركة ITBN سوف تستخدم خدمة التربح من الإعلانات التي أطلقتها Brightcove مؤخرًا والتي تم تصميمها لمساعدة الشركات في زيادة فرص تحقيق عائد من الإعلانات.

قال Marc DeBevoise، رئيس مجلس إدارة Brightcove "تسعى شركة In The Black Network إلى أن تكون خدمة البث المفضلة لدى المبدعين السود ليقدموا أصواتهم عبر قصص جذابة ومؤثرة وأصلية وملائمة ثقافيًا. يسرنا أن نكون شريكًا محل ثقة بالنسبة إلى شركة In The Black لنساعد على ضمان حصولهم على أفضل الإمكانيات التكنولوجية ليقدموا المحتوى بدون مجهود على نطاق واسع مع تعزيز إمكانية حصولهم على عائد من الإعلانات".

قال مؤسس شركة In The Black Network ورئيس مجلس إدارتها James DuBose "لقد وجدنا شريكًا مثاليًا في Brightcove عندما بحثنا عن تكنولوجيا للبث يمكنها أن تساعد في انطلاق الشركة وتتطور معنا. إنهم الأفضل في المجال ونحن فخورون بالعمل معهم عن قرب".

ستبث شركة ITBN مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي المجاني (ويشمل ذلك الرياضة والموسيقى والسيناريوهات والدراما والحديث والأسرة والأفلام السينمائية) على تطبيق مخصص متاحة على مشغلات الوسائط على الأجهزة بنظامي التشغيل iOS, Android وأجهزة Apple TV وYouTube وROKU وLG وSony وSamsung وسيليهم مزيد من شركاء التوزيع. تنضم خدمة البث الجديدة إلى مجموعة من شركات الإعلام التي تعتمد على Brightcove لتشغيل إمكانيات البث لديها، بما في ذلك AMC Networks وBBC Studios وForbes وRogers Media وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وReelz.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة Brightcove.

نبذة عن شركة In the Black Network

شركة IN THE BLACK NETWORK (ITBN) خدمة لبث الصوت/الفيديو حسب الطلب تركز على أصوات السود وقصصهم الأصلية ذات الأهمية الثقافية والملائمة لكل الجماهير. في وجود مجموعة واسعة من الترفيه الذي يركز على السود، يستطيع المشاهدون الوصول إلى محتوى متعدد الفئات من المبدعين السود، ويشمل ذلك الرياضات والموسيقى والسيناريوهات والدراما والحديث والأسرة والأفلام السينمائية وغيرها. تضم المكتبة الإعلامية الخاصة بالمنصة مجموعة ممتدة من الأعمال المفضلة لدى المعجبين من استديوهات وموزعين معروفين إلى جانب محتوى منتقى من مخزون محطات تلفاز Fox: Brutally Honest with Jasmine Brand، وCheMinistry، وThe Score، وWorth a Conversation with Jeezy، وKitchen Talk with Maino، وCrockett's Corner with Ray Crockett. بالإضافة إلى أن شركة ITBN تنتج ترفيهًا أصليًا يعمل على تعزيز ثقافة السود وفخرهم بقدر أكبر. تقدم الشركة المحتوى المميز/المجاني عبر تطبيق مخصص متاح للتنزيل على مشغلات الوسائط على الأجهزة بنظامي التشغيل iOS وAndroid وأجهزة Apple TV وYouTube وROKU وLG وSamsung.

نبذة عن شركة Brightcove Inc.

تبتكر الشركة حلول تكنولوجيا البث الأكثر فعالية وقابلية للتوسع وأمانًا في العالم لبناء اتصال أكبر بين الشركات وجماهيرها أيًا كان مكانهم أو الأجهزة التي يتلقون المحتوى عبرها. تتيح منصة الفيديو الذكية من شركة Brightcove عبر أكثر من 60 بلدًا للشركات أن تبيع بفعالية أكبر للعملاء، ولرواد الإعلام أن يبثوا ويحققوا عائدًا من المحتوى بكفاءة أكبر، ولكل مؤسسة أن تتواصل مع أفراد الفريق بقوة أكبر. مع حصولنا على جائزتي Emmy® للابتكار في مجال التكنولوجيا والهندسة، ووقت تشغيل يحقق الريادة في المجال باستمرار، وقابلية للتوسع لا نظير لها، نعمل باستمرار على زيادة ما يستطيع الفيديو تحقيقه. تابع على LinkedIn وTwitter وFacebook وInstagram وYouTube. قم بزيارة Brightcove.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.