(BUSINESS WIRE )-- شركة Brightcove (الرمز على مؤشر NASDAQ: BCOV)، شركة تكنولوجيا البث الأكثر حيازة للثقة في العالم، أعلنت اليوم اختيارها من جانب شركة In The Black Network (ITBN) لتشغيل خدمتها لبث الصوت/الفيديو حسب الطلب المتوقع أن تنطلق في شهر أكتوبر القادم. شركة ITBN هي أحد مشاريع البث عبر الإنترنت وتولى تأسيسها وقيادتها James DuBose المدير العام السابق لشركة FOX SOUL. تركز الشبكة الجديدة على بث المحتوى الذي يعرض الرواة السود وثقافتهم ويركز عليهم.

ستعتمد شركة ITBN على تكنولوجيا Brightcove الرائدة في المجال لتشغيل خدمتها للبث عبر الإنترنت عبر كل أجهزة التلفاز ومنصات التشغيل الرئيسية المتصلة بالإنترنت. ستتمكن شركة ITBN من خلال الشراكة مع Brightcove من تقديم محتواها عالميًا عند الطلب عن طريق منصة تكنولوجيا البث الأفضل في فئتها والأعلى في الجودة والأفضل من حيث القابلية للتوسع والأمان. كما أن شركة ITBN سوف تستخدم خدمة التربح من الإعلانات التي أطلقتها Brightcove مؤخرًا والتي تم تصميمها لمساعدة الشركات في زيادة فرص تحقيق عائد من الإعلانات.

قال Marc DeBevoise، رئيس مجلس إدارة Brightcove "تسعى شركة In The Black Network إلى أن تكون خدمة البث المفضلة لدى المبدعين السود ليقدموا أصواتهم عبر قصص جذابة ومؤثرة وأصلية وملائمة ثقافيًا. يسرنا أن نكون شريكًا محل ثقة بالنسبة إلى شركة In The Black لنساعد على ضمان حصولهم على أفضل الإمكانيات التكنولوجية ليقدموا المحتوى بدون مجهود على نطاق واسع مع تعزيز إمكانية حصولهم على عائد من الإعلانات".

قال مؤسس شركة In The Black Network ورئيس مجلس إدارتها James DuBose "لقد وجدنا شريكًا مثاليًا في Brightcove عندما بحثنا عن تكنولوجيا للبث يمكنها أن تساعد في انطلاق الشركة وتتطور معنا. إنهم الأفضل في المجال ونحن فخورون بالعمل معهم عن قرب".

ستبث شركة ITBN مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي المجاني (ويشمل ذلك الرياضة والموسيقى والسيناريوهات والدراما والحديث والأسرة والأفلام السينمائية) على تطبيق مخصص متاحة على مشغلات الوسائط على الأجهزة بنظامي التشغيل iOS, Android وأجهزة Apple TV وYouTube وROKU وLG وSony وSamsung وسيليهم مزيد من شركاء التوزيع. تنضم خدمة البث الجديدة إلى مجموعة من شركات الإعلام التي تعتمد على Brightcove لتشغيل إمكانيات البث لديها، بما في ذلك AMC Networks وBBC Studios وForbes وRogers Media وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وReelz.

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نبذة عن شركة In the Black Network

شركة IN THE BLACK NETWORK (ITBN) خدمة لبث الصوت/الفيديو حسب الطلب تركز على أصوات السود وقصصهم الأصلية ذات الأهمية الثقافية والملائمة لكل الجماهير. في وجود مجموعة واسعة من الترفيه الذي يركز على السود، يستطيع المشاهدون الوصول إلى محتوى متعدد الفئات من المبدعين السود، ويشمل ذلك الرياضات والموسيقى والسيناريوهات والدراما والحديث والأسرة والأفلام السينمائية وغيرها. تضم المكتبة الإعلامية الخاصة بالمنصة مجموعة ممتدة من الأعمال المفضلة لدى المعجبين من استديوهات وموزعين معروفين إلى جانب محتوى منتقى من مخزون محطات تلفاز Fox: Brutally Honest with Jasmine Brand، وCheMinistry، وThe Score، وWorth a Conversation with Jeezy، وKitchen Talk with Maino، وCrockett's Corner with Ray Crockett. بالإضافة إلى أن شركة ITBN تنتج ترفيهًا أصليًا يعمل على تعزيز ثقافة السود وفخرهم بقدر أكبر. تقدم الشركة المحتوى المميز/المجاني عبر تطبيق مخصص متاح للتنزيل على مشغلات الوسائط على الأجهزة بنظامي التشغيل iOS وAndroid وأجهزة Apple TV وYouTube وROKU وLG وSamsung.

نبذة عن شركة Brightcove Inc.

تبتكر الشركة حلول تكنولوجيا البث الأكثر فعالية وقابلية للتوسع وأمانًا في العالم لبناء اتصال أكبر بين الشركات وجماهيرها أيًا كان مكانهم أو الأجهزة التي يتلقون المحتوى عبرها. تتيح منصة الفيديو الذكية من شركة Brightcove عبر أكثر من 60 بلدًا للشركات أن تبيع بفعالية أكبر للعملاء، ولرواد الإعلام أن يبثوا ويحققوا عائدًا من المحتوى بكفاءة أكبر، ولكل مؤسسة أن تتواصل مع أفراد الفريق بقوة أكبر. مع حصولنا على جائزتي Emmy® للابتكار في مجال التكنولوجيا والهندسة، ووقت تشغيل يحقق الريادة في المجال باستمرار، وقابلية للتوسع لا نظير لها، نعمل باستمرار على زيادة ما يستطيع الفيديو تحقيقه. تابع على LinkedIn وTwitter وFacebook وInstagram وYouTube. قم بزيارة Brightcove.

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