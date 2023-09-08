(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم تصميم آخر تحديث من B2BinPay ، الإصدار 17، لتحسين مشهد معاملات العملة المشفرة لكل من الكيانات التجارية والمؤسسات واسعة النطاق. لا يعمل هذا التحديث الضخم على تحسين الوظائف الحالية فحسب، بل يقدم أيضًا ميزات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة. دعونا نتعمق في تفاصيل أكثر عن هذا التحديث التحويلي.
خيارات تسوية متنوعة مع TrueUSD و Euro Coin
في أسواق المال المتقلبة باستمرار، ظهرت العملات المستقرة كأصل يمكن الاعتماد عليه. ومواكبة لهذا التحول، قامت B2BinPay بتوسيع محافظها التجارية لدعم TrueUSD (TUSD) وEuro Coin (EUROC). ومن شأن هذا التضمين على توسيع نطاق الدفع، الذي يشمل الآن 14 عملة مشفرة، و14 عملة مستقرة، و25 رمزًا يمكن تحويلها تلقائيًا إلى سبع عملات متميزة. تتوافق هذه الإضافات الجديدة مع بروتوكولات الرموز المختلفة، بما في ذلك ERC20 وBEP20 وTRC20، وهو ما يوفر للتجار مرونة لا مثيل لها في عمليات الدفع والتسوية.
ولدمج EUROC، وهي عملة مستقرة مرتبطة باليورو وصادرة عن شركة Circle، تحمل أهمية خاصة للشركات العاملة في منطقة اليورو. وجدير بالذكر أن Circle هي أيضًا جهة الإصدار لعملة USDC، وهي عملة مستقرة مهيمنة تتجاوز قيمتها السوقية 25 مليار دولار.
دعم رمز مميز شامل
يعمل الإصدار 17 من B2BinPay على تعزيز منصة محفظة بلوكشين الخاصة بها على مستوى المؤسسات، وتلبي احتياجات المؤسسات التي تعطي الأولوية لنموذج أعمال يركز على التشفير على وجه التحديد. يعمل التحديث على مدّ الدعم إلى 14 عملة مستقرة و113 رمزًا جديدًا مثيرًا للإعجاب، تمتد عبر شبكات بلوكشين المختلفة مثل Bitcoin وEthereum وTRON وBinance Smart Chain.
نموذج تسعير فعال من حيث التكلفة
يقدم تحديث الإصدار 17 بنية تسعيرية أكثر ملاءمة للميزانية. تبلغ رسوم الإعداد الأولية للتجار الآن 500 دولار، وتم تخفيض رسوم المعاملات من 0.5% إلى 0.4%. كما تم الكشف عن مستويات عمولة جديدة، مع انخفاض معدلات الفائدة إلى 0.25% عند زيادة حجم المعاملات.
تمت مراجعة رسوم الإعداد لمحافظ بلوكشين المؤسسية من 1500 دولار إلى 1000 دولار. والآن تغطي هذه الرسوم المتكاملة آلية تفعيل العقود الذكية عبر منصات متعددة وهي خالية من أي تكاليف غير معلنة. تبدأ هياكل العمولة الجديدة عند 0.4% ويمكن أن تصل إلى نسبة استثنائية تبلغ 0.05%.
واجهة المستخدم المحسنة والوظائف
خضعت واجهة المستخدم لتحديث كبير، حيث تتميز بأدوات تصنيف جديدة، ووظيفة بحث أبجدي، وعلامة تبويب للمفضلات.
تمت إضافة أدلة تأهيل شاملة لمساعدة المستخدمين الجدد والمتمرسين على التنقل عبر المنصة.
ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض رسوم المعاملات بعملتهم المفضلة، وهو ما يعزز الشفافية المالية.
وتضم العديد من التحسينات الأخرى لسهولة الاستخدام قوائم منسدلة محسنة، وميزات بحث متقدمة، وإزالة حدود انتهاء الصلاحية على فواتير التجار. وتم أيضًأ دمج نظام تنبيه عبر البريد الإلكتروني للتقارير وخيار "حذف المحفظة" للمحافظ ذات الرصيد الصفري.
يمكن لعملاء المؤسسات فرز جداول المحفظة حسب المعرّف والعملة، وتتضمن عملية إنشاء رمز الاستجابة السريعة الآن أيقونات رمزية لتسهيل التعرف عليها. ويُساعد المربع المنبثق للتحقق من كلمة المرور في تبسيط إضافة عناوين IP أو إزالتها من القائمة البيضاء لـ IP.
سهولة دعم العملاء
بالإضافة إلى التحسينات الجمالية والوظيفية، يعمل الإصدار 17 أيضًا على رفع مستوى تجربة دعم العملاء. وتم دمج آلية التنبيه في الوقت الفعلي في لوحة معلومات خدمة العملاء، والتي تتميز بـ "عداد غير مقروء" لإعلام المستخدمين بالرسائل الجديدة في تذاكر الدعم الخاصة بهم على الفور.
ملخص
يُعتبر الإصدار 17 من B2BinPay عبارة عن ترقية شاملة مصممة لتلبية احتياجات العديد من العملاء. مع وجود الإصدارين 18 و19 قيد التطوير بالفعل والشراكات المستمرة مثل الشراكة مع Ledger وصفقات رعاية 2023/2024 La Liga season ، تواصل B2BinPay توسيع تأثيرها واستحواذها. وعليه، فإنها سرعان ما أثبتت نفسها كمعيار في حلول الدفع بالعملة المشفرة.
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