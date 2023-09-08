خيارات تسوية متنوعة مع TrueUSD و Euro Coin

في أسواق المال المتقلبة باستمرار، ظهرت العملات المستقرة كأصل يمكن الاعتماد عليه. ومواكبة لهذا التحول، قامت B2BinPay بتوسيع محافظها التجارية لدعم TrueUSD (TUSD) وEuro Coin (EUROC). ومن شأن هذا التضمين على توسيع نطاق الدفع، الذي يشمل الآن 14 عملة مشفرة، و14 عملة مستقرة، و25 رمزًا يمكن تحويلها تلقائيًا إلى سبع عملات متميزة. تتوافق هذه الإضافات الجديدة مع بروتوكولات الرموز المختلفة، بما في ذلك ERC20 وBEP20 وTRC20، وهو ما يوفر للتجار مرونة لا مثيل لها في عمليات الدفع والتسوية.

ولدمج EUROC، وهي عملة مستقرة مرتبطة باليورو وصادرة عن شركة Circle، تحمل أهمية خاصة للشركات العاملة في منطقة اليورو. وجدير بالذكر أن Circle هي أيضًا جهة الإصدار لعملة USDC، وهي عملة مستقرة مهيمنة تتجاوز قيمتها السوقية 25 مليار دولار.

دعم رمز مميز شامل

يعمل الإصدار 17 من B2BinPay على تعزيز منصة محفظة بلوكشين الخاصة بها على مستوى المؤسسات، وتلبي احتياجات المؤسسات التي تعطي الأولوية لنموذج أعمال يركز على التشفير على وجه التحديد. يعمل التحديث على مدّ الدعم إلى 14 عملة مستقرة و113 رمزًا جديدًا مثيرًا للإعجاب، تمتد عبر شبكات بلوكشين المختلفة مثل Bitcoin وEthereum وTRON وBinance Smart Chain.

نموذج تسعير فعال من حيث التكلفة

يقدم تحديث الإصدار 17 بنية تسعيرية أكثر ملاءمة للميزانية. تبلغ رسوم الإعداد الأولية للتجار الآن 500 دولار، وتم تخفيض رسوم المعاملات من 0.5% إلى 0.4%. كما تم الكشف عن مستويات عمولة جديدة، مع انخفاض معدلات الفائدة إلى 0.25% عند زيادة حجم المعاملات.

تمت مراجعة رسوم الإعداد لمحافظ بلوكشين المؤسسية من 1500 دولار إلى 1000 دولار. والآن تغطي هذه الرسوم المتكاملة آلية تفعيل العقود الذكية عبر منصات متعددة وهي خالية من أي تكاليف غير معلنة. تبدأ هياكل العمولة الجديدة عند 0.4% ويمكن أن تصل إلى نسبة استثنائية تبلغ 0.05%.

واجهة المستخدم المحسنة والوظائف

خضعت واجهة المستخدم لتحديث كبير، حيث تتميز بأدوات تصنيف جديدة، ووظيفة بحث أبجدي، وعلامة تبويب للمفضلات.

تمت إضافة أدلة تأهيل شاملة لمساعدة المستخدمين الجدد والمتمرسين على التنقل عبر المنصة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض رسوم المعاملات بعملتهم المفضلة، وهو ما يعزز الشفافية المالية.

وتضم العديد من التحسينات الأخرى لسهولة الاستخدام قوائم منسدلة محسنة، وميزات بحث متقدمة، وإزالة حدود انتهاء الصلاحية على فواتير التجار. وتم أيضًأ دمج نظام تنبيه عبر البريد الإلكتروني للتقارير وخيار "حذف المحفظة" للمحافظ ذات الرصيد الصفري.

يمكن لعملاء المؤسسات فرز جداول المحفظة حسب المعرّف والعملة، وتتضمن عملية إنشاء رمز الاستجابة السريعة الآن أيقونات رمزية لتسهيل التعرف عليها. ويُساعد المربع المنبثق للتحقق من كلمة المرور في تبسيط إضافة عناوين IP أو إزالتها من القائمة البيضاء لـ IP.

سهولة دعم العملاء

بالإضافة إلى التحسينات الجمالية والوظيفية، يعمل الإصدار 17 أيضًا على رفع مستوى تجربة دعم العملاء. وتم دمج آلية التنبيه في الوقت الفعلي في لوحة معلومات خدمة العملاء، والتي تتميز بـ "عداد غير مقروء" لإعلام المستخدمين بالرسائل الجديدة في تذاكر الدعم الخاصة بهم على الفور.

ملخص

يُعتبر الإصدار 17 من B2BinPay عبارة عن ترقية شاملة مصممة لتلبية احتياجات العديد من العملاء. مع وجود الإصدارين 18 و19 قيد التطوير بالفعل والشراكات المستمرة مثل الشراكة مع Ledger وصفقات رعاية 2023/2024 La Liga season ، تواصل B2BinPay توسيع تأثيرها واستحواذها. وعليه، فإنها سرعان ما أثبتت نفسها كمعيار في حلول الدفع بالعملة المشفرة.

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