وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، أنه بحسب الهيئة، انخفض إجمالي واردات وصادرات البلاد، على أساس اليوان، بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 27.08 تريليون يوان (حوالي 3.76 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.

ونمت الصادرات بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المشار إليها، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.3 في المائة عن العام السابق.

وكشفت البيانات أنه في أغسطس وحده، انخفضت التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 2.5 في المائة عن العام الماضي، لكنها توسعت بنسبة 3.9 في المائة عن الشهر الأسبق.

وقال“ليوي دا ليانج”، المسؤول في الهيئة العامة للجمارك:“إن وضع التجارة الخارجية للبلاد ظل مستقراً بشكل عام”.

وأضاف ليوي أنه وعلى الرغم من الطلب الخارجي الفاتر، حافظ حجم التجارة الخارجية للبلاد على مستوى عال. حيث ارتفع إجمالي التجارة الخارجية في أغسطس بنسبة 8.2 في المائة قياسا إلى الحجم المتوسط لنفس الفترة بين عامي 2020 و2022.

كما بشرت البيانات الشهرية بالتحسن. فعلى الرغم من تراجع الصادرات والواردات بنسبة 3.2 في المائة ونسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، في الشهر الماضي، إلا أن وتيرة انخفاضهما تراجعت مقارنة بالأرقام المسجلة في شهر يوليو الماضي.

وانكمش الفائض التجاري للبلاد بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 488 مليار يوان الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفع حجم التجارة معها بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 15.2 في المائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية في البلاد.

وفيما شهدت الصين تراجعاً في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان بنسب 1.5 في المائة و8.7 في المائة و6.8 في المائة على التوالي، حققت الصين نمواً تجارياً مع أسواق أخرى.

وسجلت تجارة الصين مع خمس دول في آسيا الوسطى نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 34.1 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت تجارتها مع الدول الواقعة على طول“الحزام والطريق” بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي.

وعلى وجه التحديد، زادت صادرات الصين من الماكينات والمنتجات الإلكترونية، التي تمثل 58 في المائة من إجمالي الصادرات، بنسبة 3.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وحافظت صادرات المركبات على تألقها، حيث ارتفعت قيمة صادرات المركبات بنسبة 104.4 في المائة على أساس سنوي عما كانت عليه في الأشهر الثمانية الأولى من العام السابق.

وارتفع حجم واردات الصين من النفط الخام بنسبة 14.7 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، متجاوزاً الزيادة المسجلة عند 12.4 في المائة المسجلة في الأشهر السبعة الأولى. كما شهد حجم واردات خام الحديد نمواً متسارعاً، حيث ارتفع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، مقارنة مع 6.9 في المائة المسجلة في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.





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