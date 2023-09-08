واطمئن الوزير على جاهزية هذا الجزء للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة وحيث يتم حاليا إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيداً لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة

كما تفقد وزير النقل المحطات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وشاهد أعمال التشطيبات والتركيبات النهائية مثل أعمال التركيبات النهائية للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر

و اطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.

وجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 إفتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بإفتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

هذا ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.