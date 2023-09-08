814 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
التاريخ
9/8/2023 2:20:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 814 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 334 مبايعة بقيمة 666.06 مليون درهم منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 150.56 مليون درهم و294 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 515.5 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19.49 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17.46 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8.75 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.
وتصدرت منطقة الحبي الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 94.1 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.3 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.09 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 60.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 52.42 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 26.31 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 119.34 مليون درهم منها 3 رهون لأراض بقيمة 4.51 مليون درهم و51 رهنا لفلل وشقق بقيمة 114.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 29.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18.95 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 28.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.7 مليون درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 5.5 مليون درهم.
أ ش أ
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