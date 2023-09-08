814 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19.49 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17.46 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8.75 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبي الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 94.1 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.3 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.09 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 60.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 52.42 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 26.31 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 119.34 مليون درهم منها 3 رهون لأراض بقيمة 4.51 مليون درهم و51 رهنا لفلل وشقق بقيمة 114.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 29.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18.95 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 28.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.7 مليون درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 5.5 مليون درهم.





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