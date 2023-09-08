استقرار أسعار النفط وسط تخفيضات السعودية والتوقعات الاقتصادية المتشائمة
التاريخ
9/8/2023 2:20:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة إذ يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حيال وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر هذا الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، الذي يعد أساسيا لدعم الطلب على النفط خلال باقي العام، أحبطت الأسواق بسبب التعافي البطيء من الجائحة، في حين أن التعهدات بمزيد من سياسات التحفيز لم ترق إلى مستوى التوقعات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 89.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 86.64 دولار.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا إن التعافي الاقتصادي الصعب في الصين وارتفاع الدولار يؤثران على الأسعار.
ويتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في 20 عاما مما دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر هذا الأسبوع لتزيد تكلفة شراء الخام بعملات أخرى.
رويترز
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