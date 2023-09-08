ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر هذا الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، الذي يعد أساسيا لدعم الطلب على النفط خلال باقي العام، أحبطت الأسواق بسبب التعافي البطيء من الجائحة، في حين أن التعهدات بمزيد من سياسات التحفيز لم ترق إلى مستوى التوقعات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 89.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 86.64 دولار.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا إن التعافي الاقتصادي الصعب في الصين وارتفاع الدولار يؤثران على الأسعار.

ويتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في 20 عاما مما دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر هذا الأسبوع لتزيد تكلفة شراء الخام بعملات أخرى.





رويترز