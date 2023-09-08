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بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها بأداء سلبي

9/8/2023 2:20:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews) افتتحت بورصة الدار البيضاء اليوم الجمعة تداولاتها على وقع أداء سلبي، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي،“مازي” بنسبة 0,32 %، إلى 11.715,2 نقطة.

كما تراجع كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و مؤشر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.4 %، إلى 945.78 نقطة و 0.39 %، إلى 873.2 نقطة على التوالي.

وفي ما يخص“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.25%، إلى 981.54 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس، محققا ربحا بنسبة 0.06 %، إلى 11.752,38 نقطة.


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