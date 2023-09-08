بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها بأداء سلبي

بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها بأداء سلبي
التاريخ
9/8/2023 2:20:18 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتحت بورصة الدار البيضاء اليوم الجمعة تداولاتها على وقع أداء سلبي، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي،“مازي” بنسبة 0,32 %، إلى 11.715,2 نقطة.
كما تراجع كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و مؤشر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.4 %، إلى 945.78 نقطة و 0.39 %، إلى 873.2 نقطة على التوالي.
وفي ما يخص“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.25%، إلى 981.54 نقطة.
وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس، محققا ربحا بنسبة 0.06 %، إلى 11.752,38 نقطة.
أ ش أ
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