بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها بأداء سلبي

كما تراجع كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و مؤشر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.4 %، إلى 945.78 نقطة و 0.39 %، إلى 873.2 نقطة على التوالي.

وفي ما يخص“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.25%، إلى 981.54 نقطة.

وكان مؤشر“مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس، محققا ربحا بنسبة 0.06 %، إلى 11.752,38 نقطة.





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