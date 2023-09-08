كما وصل رئيس دولة جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني إلى نيودلهي من أجل القمة، وكان في استقباله وزير الدولة الهندي للسكك الحديدية والفحم والمعادن روشيب باتيل دانفي، وذلك حسبما أفادت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وتلعب مجموعة العشرين (G20) – التى تعد المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي- دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.





أ ش أ