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الصين تتوسع في حظر استخدام آيفون ليشمل الحكومات المحلية وشركات الدولة

9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت صحيفة نيكي آسيا يوم الجمعة إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

وذكرت رويترز يوم الخميس أن الصين وسعت في الأسابيع الماضية نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف آيفون، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة أبل في مقرات العمل.


أ ش أ

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