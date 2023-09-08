الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع استمرت 7 أيام

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية يوم الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير شباط 2018.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8 بالمئة بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني.

وبينما اتسمت التداولات يوم الجمعة باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو 0.7 بالمئة مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وارتفع سهم سايبم 1.9 بالمئة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.





رويترز