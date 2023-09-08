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بنك التنمية الآسيوي: العالم يواجه تحديات تمويلية هائلة

9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) صرح“تومويوكي كيمورا” المدير العام لبنك التنمية الآسيوي بأن آسيا وبقية العالم تواجه تحديات هائلة، وأن على البنك العمل مع الآخرين لمعالجة هذه القضايا.

وقال“كيمورا” لشبكة“سي إن بي سي” على هامش قمة مجموعة العشرين: التحدي الذي نواجهه في هذه المنطقة وكذلك على مستوى العالم هائل بما في ذلك تغير المناخ والوباء والكوارث الطبيعية.

وأوضح أنه بعد“كوفيد-19” اضطر العديد من البلدان إلى اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يمثل قيدًا على البلدان المختلفة التي تتحمل المزيد من الديون من أجل تنميتها المستدامة وتغير المناخ.

كما سلط الضوء على حاجة بنك التنمية الآسيوي إلى زيادة قدرته على الإقراض من أجل مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المناخية، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود.


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