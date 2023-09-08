بنك التنمية الآسيوي: العالم يواجه تحديات تمويلية هائلة

بنك التنمية الآسيوي: العالم يواجه تحديات تمويلية هائلة
التاريخ
9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
صرح“تومويوكي كيمورا” المدير العام لبنك التنمية الآسيوي بأن آسيا وبقية العالم تواجه تحديات هائلة، وأن على البنك العمل مع الآخرين لمعالجة هذه القضايا.
وقال“كيمورا” لشبكة“سي إن بي سي” على هامش قمة مجموعة العشرين: التحدي الذي نواجهه في هذه المنطقة وكذلك على مستوى العالم هائل بما في ذلك تغير المناخ والوباء والكوارث الطبيعية.
وأوضح أنه بعد“كوفيد-19” اضطر العديد من البلدان إلى اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يمثل قيدًا على البلدان المختلفة التي تتحمل المزيد من الديون من أجل تنميتها المستدامة وتغير المناخ.
كما سلط الضوء على حاجة بنك التنمية الآسيوي إلى زيادة قدرته على الإقراض من أجل مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المناخية، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود.
أرقام
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