جولدمان ساكس يستعد لجولة جديدة من خفض الوظائف في أكتوبر

جولدمان ساكس يستعد لجولة جديدة من خفض الوظائف في أكتوبر
التاريخ
9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
يستعد“جولدمان ساكس” لجولة جديدة من تخفيضات الوظائف للمصرفيين ذوي الأداء الضعيف في العمل قد تحدث أوائل أكتوبر، وذلك وفقًا لما ذكرته“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر.
وتعد تلك الخطوة جزءًا من ممارسة سنوية يجريها البنك الأمريكي والتي تسفر عادة عن خفض ما يتراوح بين 1% إلى 5% من موظفي البنك، ولكن أوضحت المصادر أن“جولدمان ساكس” يستهدف خفض وظائف عند الحد الأدنى من ذلك النطاق في أجزاء من أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتداول.
وبالتالي فإن خفض 1% من إجمالي عدد موظفي“جولدمان ساكس” – بما يشمل عمليات إدارة الأصول والثروة – يعادل تقريبًا 440 وظيفة.
وأضافت المصادر أن المديرين عبر“جولدمان ساكس” أعدوا قوائم بأسماء الموظفين الذين قد يتم فصلهم، ولكن الأرقام النهائية لا تزال تتم مناقشتها.
وخفض البنك عدد موظفيه بحوالي 3200 موظف خلال الربع الأول في أكبر جولة خفض وظائف منذ الأزمة المالية عام 2008، كما خفض 250 وظيفة في مايو.
أرقام
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