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جولدمان ساكس يستعد لجولة جديدة من خفض الوظائف في أكتوبر

9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) يستعد“جولدمان ساكس” لجولة جديدة من تخفيضات الوظائف للمصرفيين ذوي الأداء الضعيف في العمل قد تحدث أوائل أكتوبر، وذلك وفقًا لما ذكرته“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر.

وتعد تلك الخطوة جزءًا من ممارسة سنوية يجريها البنك الأمريكي والتي تسفر عادة عن خفض ما يتراوح بين 1% إلى 5% من موظفي البنك، ولكن أوضحت المصادر أن“جولدمان ساكس” يستهدف خفض وظائف عند الحد الأدنى من ذلك النطاق في أجزاء من أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتداول.

وبالتالي فإن خفض 1% من إجمالي عدد موظفي“جولدمان ساكس” – بما يشمل عمليات إدارة الأصول والثروة – يعادل تقريبًا 440 وظيفة.

وأضافت المصادر أن المديرين عبر“جولدمان ساكس” أعدوا قوائم بأسماء الموظفين الذين قد يتم فصلهم، ولكن الأرقام النهائية لا تزال تتم مناقشتها.

وخفض البنك عدد موظفيه بحوالي 3200 موظف خلال الربع الأول في أكبر جولة خفض وظائف منذ الأزمة المالية عام 2008، كما خفض 250 وظيفة في مايو.


أرقام

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