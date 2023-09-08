ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى منذ مايو

وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين ارتفاع المبيعات 2.2% في أغسطس على أساس سنوي إلى 1.94 مليون وحدة، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفعت المبيعات 1.8% إلى 13.38 مليون وحدة.

وذلك مع زيادة مبيعات الطاقة الجديدة – التي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي – 34.5% في أغسطس لتشكل 36.9% من إجمالي مبيعات السيارات.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 43% في أغسطس على أساس سنوي، ليصل معدل نموها خلال العام الحالي حتى الآن إلى 69%.





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