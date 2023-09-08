ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى منذ مايو

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى منذ مايو
التاريخ
9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حققت مبيعات السيارات في الصين أول ارتفاع شهري منذ مايو، مع ارتفاع معنويات المستهلكين وتخفيضات الأسعار والإعفاءات الضريبية الجديدة للمركبات الكهربائية.
وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين ارتفاع المبيعات 2.2% في أغسطس على أساس سنوي إلى 1.94 مليون وحدة، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفعت المبيعات 1.8% إلى 13.38 مليون وحدة.
وذلك مع زيادة مبيعات الطاقة الجديدة – التي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي – 34.5% في أغسطس لتشكل 36.9% من إجمالي مبيعات السيارات.
وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 43% في أغسطس على أساس سنوي، ليصل معدل نموها خلال العام الحالي حتى الآن إلى 69%.
أرقام
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