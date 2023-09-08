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ارتفاع مبيعات السيارات في الصين للمرة الأولى منذ مايو

9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حققت مبيعات السيارات في الصين أول ارتفاع شهري منذ مايو، مع ارتفاع معنويات المستهلكين وتخفيضات الأسعار والإعفاءات الضريبية الجديدة للمركبات الكهربائية.

وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين ارتفاع المبيعات 2.2% في أغسطس على أساس سنوي إلى 1.94 مليون وحدة، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفعت المبيعات 1.8% إلى 13.38 مليون وحدة.

وذلك مع زيادة مبيعات الطاقة الجديدة – التي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي – 34.5% في أغسطس لتشكل 36.9% من إجمالي مبيعات السيارات.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 43% في أغسطس على أساس سنوي، ليصل معدل نموها خلال العام الحالي حتى الآن إلى 69%.


أرقام

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