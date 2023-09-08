Friday, 08 September 2023 10:56 GMT

يلين: الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحديات التي تواجهها الصين

9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” أن نمو الصين يتباطأ مع مرور الوقت، ومع ذلك فإن الصين أمامها مساحة كبيرة من السياسات لمواجهة هذه التحديات، وأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين.

وأضافت“يلين” للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين قائلة: تواجه الصين مجموعة متنوعة من التحديات العالمية على المدى القصير والطويل، تحديات اقتصادية نراقبها بعناية.

وأشارت“يلين” إلى أنها لا تتوقع أن يكون للتباطؤ الاقتصادي في الصين تأثير مباشر كبير للغاية على الولايات المتحدة، لكنها ترى أن الدول في شرق آسيا من المرجح أن تتأثر.

ويثير الاقتصاد الصيني مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ غدًا السبت في الهند.

وحتى الآن لم تقدم الصين تحفيزًا ماليًا واسع النطاق أو تنقذ قطاع العقارات المتعثر في البلاد، على الرغم من خفضها لأسعار الإقراض الأساسية.


أرقام

MENAFN08092023000202011048ID1107034701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث