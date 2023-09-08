وأضافت“يلين” للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين قائلة: تواجه الصين مجموعة متنوعة من التحديات العالمية على المدى القصير والطويل، تحديات اقتصادية نراقبها بعناية.

وأشارت“يلين” إلى أنها لا تتوقع أن يكون للتباطؤ الاقتصادي في الصين تأثير مباشر كبير للغاية على الولايات المتحدة، لكنها ترى أن الدول في شرق آسيا من المرجح أن تتأثر.

ويثير الاقتصاد الصيني مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ غدًا السبت في الهند.

وحتى الآن لم تقدم الصين تحفيزًا ماليًا واسع النطاق أو تنقذ قطاع العقارات المتعثر في البلاد، على الرغم من خفضها لأسعار الإقراض الأساسية.





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