يلين: الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحديات التي تواجهها الصين
التاريخ
9/8/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” أن نمو الصين يتباطأ مع مرور الوقت، ومع ذلك فإن الصين أمامها مساحة كبيرة من السياسات لمواجهة هذه التحديات، وأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين.
وأضافت“يلين” للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين قائلة: تواجه الصين مجموعة متنوعة من التحديات العالمية على المدى القصير والطويل، تحديات اقتصادية نراقبها بعناية.
وأشارت“يلين” إلى أنها لا تتوقع أن يكون للتباطؤ الاقتصادي في الصين تأثير مباشر كبير للغاية على الولايات المتحدة، لكنها ترى أن الدول في شرق آسيا من المرجح أن تتأثر.
ويثير الاقتصاد الصيني مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ غدًا السبت في الهند.
وحتى الآن لم تقدم الصين تحفيزًا ماليًا واسع النطاق أو تنقذ قطاع العقارات المتعثر في البلاد، على الرغم من خفضها لأسعار الإقراض الأساسية.
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