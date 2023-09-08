واجتذب تسعير الصفقة أكثر من 110 مستثمرين بإجمالي طلبات تزيد عن 4.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما اجتذب تسعير السندات لأجل 3 سنوات بمعدل فائدة يبلغ 4.875 في المائة سنويًا تدفع على أساس نصف سنوي، اهتمامًا قويًا من المستثمرين ذوي الجودة العالية في جميع أنحاء العالم. وتم تسعير الصفقة بفارق قدره +41 نقطة أساس، أي ما يعادل هامش 22.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 4.375 في المائة بتاريخ 15 أغسطس 2026.

وحقق الإصدار اكتتابًا عالميًا واسعًا، حيث شارك فيه مستثمرون بنسبة 41% من آسيا، و37% من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، و22% من الأمريكتين.

وخصصت غالبية الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية بنسبة 73 في المائة، تلتها البنوك التجارية بنسبة 16 في المائة، ومديري الصناديق بنسبة 11 في المائة.

ونقل بيان صادر عن البنك اليوم عن دومينيكو نارديلي أمين صندوق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قوله“نحن سعداء بالدعم المستمر من قاعدة المستثمرين المتنامية وبوجودنا المستمر في أسواق رأس المال.. مع اقترابنا من هدف التمويل البالغ 10 مليارات دولار، يمكننا الآن التفكير في المكان الذي بدأنا فيه هذا العام وإلى أين وصلنا.. أردنا أن يكون عام 2023 عامًا لتعزيز مكانتنا كمصدر للسندات، مع أهداف فتح أسواق جديدة وتحسين فروق الأسعار مع مصدري السندات المناظرين لنا، وحققنا هذه الأهداف من خلال إصدار تداولاتنا الافتتاحية لليورو والفرنك السويسري ومن خلال تقريب أنفسنا من مستويات المصدرين الآخرين مع كل تداول قياسي”.

ويعد هذا الإصدار هو ثاني سندات مرجعية بالدولار يصدرها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هذا العام، مما يعزز الالتزام بالحفاظ على منحنى السيولة بالدولار مع الاستفادة من سوق التمويل بالدولار.

وقال دارين ستيب رئيس قسم التمويل في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية“إن التداول القياسي الأخير للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لهذا العام هو علامة فارقة لإغلاق أكبر برنامج تمويل سنوي لدينا.. إنه أكبر سجل طلبات لدينا وأكبر عدد من المستثمرين، والعديد منهم جدد”.

وتابع قائلا“ما تشير إليه السوق بالنسبة لي هو الاعتراف بأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قادر على الصمود في وجه الاضطرابات، وهو أمر ضروري داخل مجتمع بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فلدينا الكثير لنتطلع إليه في عام 2024 عندما نعود بهدف البناء على النجاح الهائل الذي حققناه في عام 2023”.





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