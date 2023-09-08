وأكدت يلين – في تصريح أوردته قناة“الحرة” الأمريكية اليوم /الجمعة/- أن واشنطن تدعم كل الجهود الهادفة لدعم أوكرانيا في الحرب بما فيها المساعدات الأوروبية، موضحة أن“العقوبات على روسيا والتعاون الدولي كان له أثره على إضعاف موسكو في حربها على كييف”.

وجددت المسئولة الأمريكية التعبير على أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يبقى“أمرا مقلقا”.

وتأتي تصريحات يلين، بعد أن أعلنت واشنطن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار للتصدي للعملية الروسية على أوكرانيا.

وحول علاقة تراجع نمو الاقتصاد الصيني، صرحت المسئولة الأمريكية، أن الصين تواجه تحديات اقتصادية، بما فيها تراجع الإنفاق، غير أنها أشارت إلى أن لبكين القدرة على مواجهة هذه التحديات.

وترافق يلين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمشاركة في أشغال قمة العشرين التي تستمر يومين، في زيارتها الرابعة إلى الهند في غضون 10 شهور.

وتعليقا على انعقاد القمة بالهند، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن“مجموعة العشرين كانت فعالة للغاية في ظل القيادة الهندية، رغم المشاكل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وفي إشارة إلى قوة العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي، أوضحت يلين، أن الولايات المتحدة“تبقى السوق الأكبر للصادرات الهندية”.





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