وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة الوفد الوزاري المصرى حظيت بإهتمام واحتفاء حزبى كبير من قيادات ومسئولى الحزب الشيوعى الصينى بمدينة تشنعتشو و مقاطعة خنان الصينية ، مشيراً إلى مباحثاته الرسمية التي عقدها مع السيد وانج كاي نائب سكرتير لجنة الحزب ومحافظ خنان والتي تضم مدينة هنجشتو أحد أقدم مدن وعواصم الصين ويناهز عمرها أكثر من 3 آلاف سنة ، حيث أعرب المسئول الصينى عن تقديره وتفاؤله بإنطلاقة العلاقات المصرية الصينية لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة بعد إنضمام مصر إلى تجمع” البريكس” ما يضيف بعداً هاماً لإتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين ، كما دعا المسئول الصينى النظر في تطوير وتنمية العلاقات القائمة في مجالات عدة كالبنية التحتية والمخلفات الصلبة وإدارة المدن والتطوير السياحى والنقل والاستثمار .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه الدعوة إلى الجانب الصينى لزيارة القاهرة لتعزيز استثماراته في مصر وتوطين الصناعات الصينية والاستفادة بالسوق المصرى الضخم وموقع مصر الحيوي باعتبارها بوابة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية لنفاذ المنتجات الصينية لتلك الدول .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المسئول الصينى أشاد كذلك بالإمكانيات المشتركة المتاحة ورصد الشركات الصينية لمصر بالفعل بوصفها أحد الأسواق الواعدة على الصعيدين الإقليمى والدولى ، كما دعا للنظر في تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة هنجتشو مما يسهم في تعزيز السياحة والتجارة بين الجانبين ، وكذلك النظر في فتح مكتب للتمثيل التجاري بها لدعم نمو وتطوير المجالين التجاري والاستثماري وفتح الأسواق والأعمال .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال جلسة المباحثات مع عمدة مدينة هنجتشو طرح الجانب الصينى رؤيته لإمكانية فتح آفاق استثمارية جديدة وتلبية احتياجات السوق الصينى الكبير فيما يخص مجال الثروة السمكية في ظل السمعة الطيبة للأسماك المصرية ، مشيراً إلى ضرورة تبادل زيارات ووفود لرجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار الكبير في المحافظات المصرية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه رحب خلال تلك اللقاءات بالوفود الصينية من رجال الأعمال والمستثمرين في ظل المتابعة المستمرة من فخامة الرئيس السيسى لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المسئول الصينى طرح إمكانية عقد اتفاقية توأمة بين محافظة القاهرة والمدن الصينية لتبادل الخبرات والتجارب وكذا زيادة معدلات السياحة الصينية لمصر خاصة في ظل ما تتمتع قدرات ومقومات سياحية كبيرة في مختلف المجالات ، لافتاً إلى أنه التقى في ختام الزيارة وأعضاء الوفد المصرى مع نائب رئيس الغرفة التجارية جان تشاو ورئيس مجموعة كانجتش للاستثمار والذى رحب بالوفد المصرى ووعد باصطحاب وفد من رجال الأعمال الصينين لزيارة القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات وعلى رأسها البنية التحتية والمخلفات الصلبة وإدارة المدن والملكية الفكرية والتنمية الزراعية والحيوانية وبحث إقامة منطقة صناعية صينية تكون محور جذب للشركات الصينية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ما لمسه من تقدير واحترام بالغ من المسئولين الصينيين الذين التقي بهم علي هامش اجتماعات المنتدي الدولي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية والشعب المصرى العظيم والنجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مختلف المجالات ورغبة حقيقية نحو زيادة الشراكة مع مصر ودعم الاستثمار .

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوفد المصري نجح في استعراض جهود الحكومة المصرية لدعم استدامة القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية في البلدان النامية؛ مشيراً إلي ان الجهود التنموية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت محل تقدير وإشادة من ممثلي الحكومات المشاركين في المؤتمر وكذا جميع القيادات الحزبية والسياسية الصينية خاصة في ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال العشر سنوات السابقة وكذا مساهمة مصر في تعزيز العمل العالمي لمواجهة التغيرات المناخية خلال العام الجاري من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.

وقال وزير التنمية المحلية ان المؤتمر نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز استدامة المدن السياحية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات على المستوي الدولي فضلاً عن ان المباحثات مع المسؤولين والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية كانت مثمرة، ومن شأنها الإسهام في تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية خاصة في ضوء ما أثمرت عنه الزيارة من توافقات مبدئية بين الجانبين حول إيفاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان وعدد من المدن الصينية لبحث الاستثمار في بعض المشروعات التنموية علي أرض المحافظات المصرية لدفع عجلة التنمية.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه صدر عن المنتدى بيان ختامى وإعلان عن إطلاق مبادرة” مدينة آثرية أفضل” حيث دارات نقاشات موسعة خلال الجلسات في إطار” حوار المدن السياحية لعام 2023” بين المدن التراثية وتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين المدن حول أفضل الممارسات للحفاظ علي الآثر والنهوض بمستوى المدن التاريخية لدورها كسند جاذب رئيسى لصناعة السياحة .

وشدد اللواء هشام آمنة على عمق العلاقات المصرية الصينية وطابعها الاستراتيجي وما حققته من مكاسب عبر السنوات الماضية برعاية ودعم من الرئيس السيسى والرئيس الصينى شي جين بينج ، كما أشار الوزير إلى أنه وجه الدعوة للمسئوليين الصينين والمشاركين في المنتدى بالمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى الذى سوف تستضيفه مدينة القاهرة عام 2024 وقمة المدن الأفريقية 2025 .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه عرض خلال كلمته في المنتدى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة لتعزيز استدامة المدن عن طريق إعادة تطوير المدن القائمة والمدن الجديدة لتتحول لمدن خضراء ذكية آمنة ومستدامة ، و إعادة تأهيل وتأسيس البنية التحتية مثل برنامج تطوير عواصم المحافظات ومشروعات التطوير الحضري المتكامل لتطوير العشوائيات، وتطوير المناطق ذات القيمة التراثية والتاريخية، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق والنقل ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك المبادرة الرئاسية لبرنامج تنمية الريف المصري (حياة كريمة) والتي تطبق نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة يحقق التنمية المتوازنة والمتكاملة بين الريف والحضر والمساهمة في تحسين حياة ملايين المواطنين ، وغيرها من المبادرات التي تسهم في العمل من أجل المناخ وتحسين بيئة المدن من جهة، ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الشمول الاجتماعي والعدالة المكانية من جهة أخري.