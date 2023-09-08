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الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية

9/8/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل بنشاط على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية.

وأوضح ميشيل – خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة – أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحاول منع وسائل التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت صحيفة“نيويورك تايمز” ذكرت في وقت سابق أن مجموعة الدول السبع، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يعتزمون فرض حظر كامل على شراء الماس من الاتحاد الروسي.

وحظرت الولايات المتحدة استيراد الماس الخام من روسيا العام الماضي، وكذلك قطع الماس في الاتحاد الروسي، ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج المحدود يترك مجالًا للتحايل، وحتى الآن، لم يطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات الماس بسبب معارضة بلجيكا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تجارة الأحجار الكريمة، وبموجب القيود الجديدة، سينطبق الحظر أيضا على الأحجار الكريمة المستخرجة من روسيا والتي يتم تقطيعها في بلدان أخرى.


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