الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية
التاريخ
9/8/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل بنشاط على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية.
وأوضح ميشيل – خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة – أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحاول منع وسائل التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
وكانت صحيفة“نيويورك تايمز” ذكرت في وقت سابق أن مجموعة الدول السبع، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يعتزمون فرض حظر كامل على شراء الماس من الاتحاد الروسي.
وحظرت الولايات المتحدة استيراد الماس الخام من روسيا العام الماضي، وكذلك قطع الماس في الاتحاد الروسي، ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج المحدود يترك مجالًا للتحايل، وحتى الآن، لم يطبق الاتحاد الأوروبي عقوبات الماس بسبب معارضة بلجيكا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تجارة الأحجار الكريمة، وبموجب القيود الجديدة، سينطبق الحظر أيضا على الأحجار الكريمة المستخرجة من روسيا والتي يتم تقطيعها في بلدان أخرى.
أ ش أ
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