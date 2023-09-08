وقال ياماجوتشي- في تصريح للصحفيين، اليوم، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن كيشيدا أبلغه بالخطة عبر الهاتف، مع العلم بأن كيشيدا يتواجد حاليا في الهند؛ لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقالت مصادر بالحزب الحاكم إن الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو يعتزمان الحفاظ على ائتلافهما بعد التعديل الوزاري، وسط تكهنات بأن الحزب الديمقراطي المعارض من أجل الشعب قد ينضم أيضا إلى الكتلة.

ويبدو أن التعديل الوزاري المقبل يهدف إلى تحسين صورة إدارة كيشيدا، حيث ظلت معدلات تأييد حكومته منخفضة.

وأفادت المصادر بأنه من بين قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي، يعتزم كيشيدا الإبقاء على وزير خارجيته توشيميتسو موتيجي ونائب رئيس الوزراء تارو آسو، حيث يُعتقد بأنهما حافظا على إدارة مستقرة للحزب.





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