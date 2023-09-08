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تداول 14 الف طن و721 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

9/8/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و217 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 379 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و129 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وامل وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1904 راكب بموانيها .

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