واكد تقرير صادر عن معهد الابحاث التطبيقية "اريج" ان الاعتداءات التي يشنها قطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين قد وصلت الى نحو 1148 اعتداء من بينها استهداف المواطنين الفلسطينيين اما بالطعن او باطلاق النار كما حصل مع الشهيد الشاب قصي ابو معطان من قرية برقة الفلسطينية في الرابع من الشهر الماضي وهو شهيد من بين ثماني شهداء سقطوا منذ بداية العام الحالي على يد المستوطنين،

اضافة الى تنفيذ اعتداءات واسعة على المواطنين وممتلكاتهم في العديد من القرى وعلى رأسها حوارة وترمسعيا وكله بتشجيع من الحكومة الاسرائيلية وعلى راسها الوزيرين سموتريتش وبن غفير، الذي صرح في الاونة الاخيرة ومن خلال مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات العبرية بانه يحق له ولابنائه وعائلته اجمالا المرور في الشوارع بالضفة الغربية

وهذا التنقل اهم من تنقل العرب".

ويمثل ذلك الاعلان تصريح واضح بالدعوة الى اقامة نظام ابرتهايد بشكل رسمي وتشجيع المستوطنين على الاستمرار بالاعتداءات العنيفة وتحويل ظرق الضفة الغربية الى طرق غير امنة للمواطنين الفلسطينيين اصحاب الحق والارض الشرعيين حتى لو ادى الى نشوب حرب المستوطنين المسلحين ضدهم.

وكان

مكتب "أوتشا" قد قال في بيان سابق له ان مئات الحوادث

قد وقعت على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

ووفقًا للمتحدث باسم "اوتشا" ينس لايركه فإنّ "هذا يمثّل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".وقال إن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

وأضاف لايركه أنّ المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو، والتجمّعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي.

ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ بداية 2022 تهجير ما لا يقل عن 399 فلسطينيًا من 7 تجمّعات رعوية فلسطينية إثر اعتداءات المستوطنين، لافتًا إلى أنّ 3 من هذه التجمّعات تم إخلاؤها بالكامل.

وبيّن لايركه أنه في أغلب الأحيان يكون سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، والتوسُّع الاستيطاني الذي يؤدي إلى عدم مقدرة الرعاة على الوصول إلى أراضي الرعي". بالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية بهدم المنازل والممتلكات.

فيما قال تقرير لمركز بيتسليم الاسرائيلي لحقوق الانسان ان عنف

المستوطنين = عنف الدولة.

وحسب الناشط محمد بريجية هذا معناه ان اعتداءات المستوطنين لا يمكن ان تكون نتيجة تشجيع حكومي من خلال التغاطي عن هذه الاعتداءات وتبرئة القتلة من المستوطنين والجيش وحسب بل من خلال توفيرر كل الميزانيات لهم وليس فقط من خلال وزارة المالية التي يتزعمها سموترتيش بل من كل المصادر التي يمكن توفير الاموال من خلالها من ضمنها جمعيات صهوينية والوبيات اليهودية حول العالم.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، مؤيد شعبان، حول "اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية" للنصف الأول من عام 2023، أن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداءً، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداءً.

1148 اعتداءً للمستوطنين تسببت باستشهاد 8 فلسطينيين

وأشار التقرير إلى أن "الاعتداءات التي نفذها مستعمرون بلغت 1148، تسببت باستشهاد 8 مواطنين على يد المستوطنين، وشملت إقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، واقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص المباشر، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في حوارة وترمسعيا واللبن وعوريف ومسافر يطا وغيرها، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 470 اعتداءً، ومحافظة رام الله بواقع 265 اعتداءً".

إقامة 13 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وشرعنة 4 أخرى

وبيّن التقرير أن "سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططا هيكليا لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، ودرست من خلالها إقامة ما مجموعه 13 ألف وحدة استيطانية للدراسة (8131 وحدة للإيداع، و5191 وحدة للمصادقة)".

وقال التقرير إن "المستوطنين أقاموا خلال النصف الأول من عام 2023، 13 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس والخليل، وإن سلطات الاحتلال شرعنت 4 بؤر جديدة، في محيط مستوطنة "عيلي" بين محافظتي رام الله ونابلس".

الاستيلاء على أكثر من 44 ألف دونما



استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 44 ألف دونم تحت مسميات مختلفة (تعديل حدود محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد وإعلان أراضي دولة)، منها 43 ألف دونم تعديل حدود محمية طبيعة من أراضي محافظتي القدس وأريحا، و433 دونما من خلال ثلاثة أوامر استملاك أعلنتها دولة الاحتلال لخدمة المستوطنين، و449 دونما من خلال إصدار 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، وإعلان واحد يصادر 14 دونما ونصف الدونم كأراضي دولة".

وقال معهد اريج ان كل عام جديد يشهد تزايدا غير مسبوق في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة عن الجهات الإسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بقيادة اليمين المتطرف الى ضم الضفة الغربية المحتلة وضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل يعيد تعريف وجود دولة الاحتلال وشكل سيطرتها على الأراضي والوضع القانوني فيها.

ويتجسد الضم الاسرائيلي في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد على المناطق المصنفة“ج” في الضفة الغربية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995 وما فيها من مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية وموارد طبيعية ومحاجر ومواقع اثرية وموارد مائية والتي تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يخص النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تظهر المراقبة الحثيثة لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقوم بايداع مئات

المخططات الاستيطانية.

واستهدفت المخططات الإسرائيلية الاستيطانية بشكل خاص المستوطنات الإسرائيلية الإسرائيلية في محافظة القدس (داخل وخارج حدود بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967) على مساحة تزيد عن 6300 دونما من الأراضي الفلسطينية وهي المحافظة الأكثر تضررا من بين المحافظات الفلسطينية من حيث الأراضي التي سوف يتم الاستيلاء عليها لهذا الغرض; تليها محافظة رام الله

دونما من الأراضي الفلسطينية التي سوف يتم الاستيلاء عليها لأغراض البناء الاستيطاني;

يتبعها محافظة بيت لحم.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.

وفي 2022 أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية في محافظات الضفة الغربية، بينما تمت شرعنة بؤرتين استيطانيتين الأولى متسبيه داني على أراضي بلدة دير دبوان، والثانية متسبيه كراميم على أراضي دير جرير شرقي رام الله.

ومن أبرز المستوطنات بالضفة الغربية معاليه أدوميم إلى الشرق من رام الله وتعد أكبر التجمعات الاستيطانية، يليها تجمع غوش عتسيون بين محافظات القدس والخليل وبيت لحم، وثالثها أصبع أرئيل الاستيطاني شمالي الضفة.