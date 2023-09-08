إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
التاريخ
9/8/2023 2:17:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
قلقيلية /PNN /
أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية ، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا
MENAFN08092023000205011050ID1107034689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.