Friday, 08 September 2023 10:55 GMT

نقابة الأطباء بالضفة : سنستأنف الفعاليات النقابية بداية الأسبوع القادم

9/8/2023 2:17:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلنت
نقابة الأطباء في الضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، عن استئناف الفعاليات النقابية، دون الاهتمام لقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب.

وقالت النقابة في بيان مقتضب لها، إنه ستستأنف بداية الأسبوع القادم فعالياتها النقابية في المستشفيات و المراكز الحكومية في الضفة.

وكانت المحكمة الإدارية، قررت أمس الخميس، وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي وبشكل عاجل وفوري.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي

MENAFN08092023000205011050ID1107034688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث