وقالت النقابة في بيان مقتضب لها، إنه ستستأنف بداية الأسبوع القادم فعالياتها النقابية في المستشفيات و المراكز الحكومية في الضفة.

وكانت المحكمة الإدارية، قررت أمس الخميس، وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي وبشكل عاجل وفوري.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي