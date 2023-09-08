في البرازيل: منتدى يجمع بين كبار اللاعبين في سوق الحلال

(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
ساو باولو – في مساهمةٍ لتعزيز الوعي بأهميّة سوق الحلال و تشجيع التعاون بين مختلف المهتمّين و الرائدين في هذا القطاع، يقدّم منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)، فرصةٌ مهمّة للالتقاء و توسيع شبكة الاتصال بين المحترفين و رجال الأعمال الذين يعملون أو ينوون العمل في هذه السوق. المنتدى الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في البرازيل، سيٌعقد في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، و من المُتوقّع أن يجتمع خلاله أكثر من 400 شخص في مركز الفعاليّات“WTC Events” في مدينة ساو باولو.
بالنسبة لأولئك المشاركين في المنتدى، فمن المُرتقب أن يحضر العديد من رجال الأعمال، المديرين التنفيذيين، الخبراء، الأكاديميين، السلطات، ممثلي القطاع العام والمحترفين في المؤسسات والجمعيات القطاعية، سواء من البرازيل أو من الدول التي تحتضن مجتمعات مسلمة، بما في ذلك الدول العربية. (في الصورة أعلاه، النسخة السابقة من المنتدى لعام 2021).
النسخة السابقة من المنتدى أتاحت أيضاً مساحة للّلقاء.
و في هذا السياق، تؤكّد السيدة سيلفانا جوميس و هي مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة التجارية العربية البرازيلية،على أهميّة هذه اللقاءات التي يتيحها المنتدى، و مدى تفرّده في هذا النطاق، فتقول:“إنّ منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB) هو الحدث الوحيد الذي يُقام كلّ سنتين، هادفاً إلى ربط جميع هذه الأطراف. حيث لا يوجد حاليّاً في البرازيل حدثٌ آخر بهذا الحجم يُتيح مناقشة الأمور المتعلّقة بالحلال من جهة و لقاء اللاعبين في هذه السّوق من جهةٍ أُخرى”.
و من الجدير بالذكر أنّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية هي المنظَّمة المروِّجة للمنتدى بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل – فامبراس (Fambras Halal)؛ المصدّقة لشهادات الحلال. بهذا و من خلال إقامة منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)، تجلب هاتان المؤسستان إلى الواجهة السّوق التي قد أثبتت البرازيل نفسها فيها كمورّد كبير للبروتين و كساعٍ دائم إلى ابتكار فرصٍ جديدةٍ في مجال المنتجات الحلال التي تُنتج وفقًا لقوانين الإسلام وتصلُح للاستهلاك من قبل المسلمين.
على صعيد النشاطات ضمن الفعاليّة، فخلال يوميه الاثنين، سيُقدّم المنتدى جلسةً عامّة تتناول أهم مواضيع الحلال، سيتحدّث أثناءها أكبر الخبراء في كلّ مجال. و بالرغم من أنّ النقاشات ستكون المحور الرئيسي للحدث، إلّا أنّه قد تم تصميمه أيضًا لتمكين التواصل المهني. و بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى رعاة المنتدى الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم في مكانٍ قريبٍ من القاعة الرئيسيّة، حيث سيتمكّن المشاركون من التجمّع لأغراض التواصل و بناء شبكاتٍ من العلاقات المهنيّة.
و نظراً لتنوّع ملامح الجمهور المشارك في منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)، فلمن المتوقّع أن يعزز المنتدى الفرص للقاء شركاء محتملين في مجال الأعمال و تنمية التعاون بينهم. أشارت سيلفانا أيضاً إلى أن المنتدى سيستقطب المشترين الدوليين و الصحفيين الذين سيأتون إلى ساو باولو في إطار مشروع“حلال من البرازيل”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil)؛ بهدف تعزيز تصدير الأغذية الحلال ذات القيمة المضافة.
في عام 2021: بالإضافة إلى الجلسة العامة، كان هناك فرصة لبناء العلاقات.
في هذا الخصوص، أفادت سيلفانا بأنّ المنتدى سيشهد حضور“متحدثين من مختلف أقسام نظام الحلال، بما في ذلك الأكاديميين والاستشاريين المتخصصين الذين يتعاملون مع العلامات التجارية الكبرى التي تقدم منتجاتها إلى سوق الحلال، والذين يعرفون جيدًا تحدّيات و مخاوف ومجريات هذه السوق”. و أضافت:“إنه وقت مناسب للتواصل معهم و الاستفادة من خبراتهم لفهم المزيد حول فرص سوق الحلال العالمية”.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ سوق الحلال تجمع بين ما يقرب من 60 دولة، بعدد سكان يصل إلى حوالي 1.97 مليار نسمة، و نشاط تجاري يقدّر بـ5.7 تريليون دولار سنويًا. و لا يقتصر استهلاك المنتجات الحلال على البلدان الإسلامية الرسمية، بل يمتدّ إلى البلدان التي تعيش فيها مجتمعات مسلمة، كما يشمل أيضًا الأشخاص غير المسلمين الذين يبحثون عن المنتجات المعتمدة كحلال؛ و ذلك بسبب الطريقة التي يتم إنتاجها فيها.
بناءً على هذه المُعطيات، تُشجّع سيلفانا المصدّرين البرازيليين على التّخطيط لتلبية احتياجات هذه السكان. و تقول:“كلما فهِم المشاركون في سلسلة التصدير – ليس فقط المصدّرين، بل أيضًا مشغليّ الخدمات اللوجستية ومقدميّ الخدمات وغيرهم من أصحاب العلاقات في التجارة الخارجية – أهميّة الانخراط في هذه السّوق والبعد الذي يمكن أن يحقّقه، كلّما كان ذلك أفضل”، و على حدّ قولها:“من المتوقّع، في السّنوات القادمة، أن يصبح ما يقرب من ثلث سكان العالم من معتنقيّ الديانة الإسلامية”.
ختاماً، تجدر الإشارة إلى أنّ التسجيل للمشاركة في منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB) مفتوح ومجاني. و بالإضافة إلى الحضور الشخصي، سيتم نقل الحدث أيضًا عبر منصة اليوتيوب. كما أنّ هناك فرصة متاحة للشركات لتكون رعاة للحدث؛ مما يمكّنها من الحصول على مساحة لعرض علامتها التجارية، والوصول إلى أماكن حصريّةٍ للتواصل و بناء العلاقات المهنية.
الخدمة:
منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)
الموعد: 23 و 24 أكتوبر 2023
المكان: مركز فعاليات“WTC”
العنوان: Av. Nações Unidas, 12.551 – São Paulo – SP
للمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكنكم زيارة الرابط هنا
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
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