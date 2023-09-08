في البرازيل: منتدى يجمع بين كبار اللاعبين في سوق الحلال

ساو باولو – في مساهمةٍ لتعزيز الوعي بأهميّة سوق الحلال و تشجيع التعاون بين مختلف المهتمّين و الرائدين في هذا القطاع، يقدّم منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)، فرصةٌ مهمّة للالتقاء و توسيع شبكة الاتصال بين المحترفين و رجال الأعمال الذين يعملون أو ينوون العمل في هذه السوق. المنتدى الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في البرازيل، سيٌعقد في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، و من المُتوقّع أن يجتمع خلاله أكثر من 400 شخص في مركز الفعاليّات“WTC Events” في مدينة ساو باولو.

بالنسبة لأولئك المشاركين في المنتدى، فمن المُرتقب أن يحضر العديد من رجال الأعمال، المديرين التنفيذيين، الخبراء، الأكاديميين، السلطات، ممثلي القطاع العام والمحترفين في المؤسسات والجمعيات القطاعية، سواء من البرازيل أو من الدول التي تحتضن مجتمعات مسلمة، بما في ذلك الدول العربية. (في الصورة أعلاه، النسخة السابقة من المنتدى لعام 2021).

النسخة السابقة من المنتدى أتاحت أيضاً مساحة للّلقاء.

و في هذا السياق، تؤكّد السيدة سيلفانا جوميس و هي مديرة التسويق والمحتوى في الغرفة التجارية العربية البرازيلية،على أهميّة هذه اللقاءات التي يتيحها المنتدى، و مدى تفرّده في هذا النطاق، فتقول:“إنّ منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB) هو الحدث الوحيد الذي يُقام كلّ سنتين، هادفاً إلى ربط جميع هذه الأطراف. حيث لا يوجد حاليّاً في البرازيل حدثٌ آخر بهذا الحجم يُتيح مناقشة الأمور المتعلّقة بالحلال من جهة و لقاء اللاعبين في هذه السّوق من جهةٍ أُخرى”.

و من الجدير بالذكر أنّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية هي المنظَّمة المروِّجة للمنتدى بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل – فامبراس (Fambras Halal)؛ المصدّقة لشهادات الحلال. بهذا و من خلال إقامة منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)، تجلب هاتان المؤسستان إلى الواجهة السّوق التي قد أثبتت البرازيل نفسها فيها كمورّد كبير للبروتين و كساعٍ دائم إلى ابتكار فرصٍ جديدةٍ في مجال المنتجات الحلال التي تُنتج وفقًا لقوانين الإسلام وتصلُح للاستهلاك من قبل المسلمين.

على صعيد النشاطات ضمن الفعاليّة، فخلال يوميه الاثنين، سيُقدّم المنتدى جلسةً عامّة تتناول أهم مواضيع الحلال، سيتحدّث أثناءها أكبر الخبراء في كلّ مجال. و بالرغم من أنّ النقاشات ستكون المحور الرئيسي للحدث، إلّا أنّه قد تم تصميمه أيضًا لتمكين التواصل المهني. و بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى رعاة المنتدى الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم في مكانٍ قريبٍ من القاعة الرئيسيّة، حيث سيتمكّن المشاركون من التجمّع لأغراض التواصل و بناء شبكاتٍ من العلاقات المهنيّة.

و نظراً لتنوّع ملامح الجمهور المشارك في منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)، فلمن المتوقّع أن يعزز المنتدى الفرص للقاء شركاء محتملين في مجال الأعمال و تنمية التعاون بينهم. أشارت سيلفانا أيضاً إلى أن المنتدى سيستقطب المشترين الدوليين و الصحفيين الذين سيأتون إلى ساو باولو في إطار مشروع“حلال من البرازيل”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil)؛ بهدف تعزيز تصدير الأغذية الحلال ذات القيمة المضافة.

في عام 2021: بالإضافة إلى الجلسة العامة، كان هناك فرصة لبناء العلاقات.

في هذا الخصوص، أفادت سيلفانا بأنّ المنتدى سيشهد حضور“متحدثين من مختلف أقسام نظام الحلال، بما في ذلك الأكاديميين والاستشاريين المتخصصين الذين يتعاملون مع العلامات التجارية الكبرى التي تقدم منتجاتها إلى سوق الحلال، والذين يعرفون جيدًا تحدّيات و مخاوف ومجريات هذه السوق”. و أضافت:“إنه وقت مناسب للتواصل معهم و الاستفادة من خبراتهم لفهم المزيد حول فرص سوق الحلال العالمية”.

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ سوق الحلال تجمع بين ما يقرب من 60 دولة، بعدد سكان يصل إلى حوالي 1.97 مليار نسمة، و نشاط تجاري يقدّر بـ5.7 تريليون دولار سنويًا. و لا يقتصر استهلاك المنتجات الحلال على البلدان الإسلامية الرسمية، بل يمتدّ إلى البلدان التي تعيش فيها مجتمعات مسلمة، كما يشمل أيضًا الأشخاص غير المسلمين الذين يبحثون عن المنتجات المعتمدة كحلال؛ و ذلك بسبب الطريقة التي يتم إنتاجها فيها.

بناءً على هذه المُعطيات، تُشجّع سيلفانا المصدّرين البرازيليين على التّخطيط لتلبية احتياجات هذه السكان. و تقول:“كلما فهِم المشاركون في سلسلة التصدير – ليس فقط المصدّرين، بل أيضًا مشغليّ الخدمات اللوجستية ومقدميّ الخدمات وغيرهم من أصحاب العلاقات في التجارة الخارجية – أهميّة الانخراط في هذه السّوق والبعد الذي يمكن أن يحقّقه، كلّما كان ذلك أفضل”، و على حدّ قولها:“من المتوقّع، في السّنوات القادمة، أن يصبح ما يقرب من ثلث سكان العالم من معتنقيّ الديانة الإسلامية”.

ختاماً، تجدر الإشارة إلى أنّ التسجيل للمشاركة في منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB) مفتوح ومجاني. و بالإضافة إلى الحضور الشخصي، سيتم نقل الحدث أيضًا عبر منصة اليوتيوب. كما أنّ هناك فرصة متاحة للشركات لتكون رعاة للحدث؛ مما يمكّنها من الحصول على مساحة لعرض علامتها التجارية، والوصول إلى أماكن حصريّةٍ للتواصل و بناء العلاقات المهنية.

الخدمة:

منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال (GHB)

الموعد: 23 و 24 أكتوبر 2023

المكان: مركز فعاليات“WTC”

العنوان: Av. Nações Unidas, 12.551 – São Paulo – SP

للمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكنكم زيارة الرابط هنا

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان



