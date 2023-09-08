قناة السويس المصرية تمنح أول ترخيص للميثانول الأخضر

القاهرة – كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، عن توقيع عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن الاثنين المقبل، وذلك عقب نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر“الميثانول”، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جارى الإعداد لإصدار قانون جديد لإنتاج الوقود الأخضر“الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية”، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار في هذا المجال بنهاية العام الحالي.

وأوضح جمال الدين أنه سيتم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض المصانع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية، للاعتماد على الوقت الأخضر، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضي والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة في الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.

وقال إن الأمونيا والهيدروجين الأخضر ستستمر كمصدر للطاقة للمائة عام القادمة، وهو ما تعيه مصر جيدا وتعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية للاستثمار في هذا المجال وأيضا تقديم الحوافز اللازمة لجذب هذه الاستثمارات.

وفي سياق آخر حصلت 4 شركات تعتزم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الرخصة الذهبية وهي شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، والبحر الأحمر لطاقة الرياح، وجينا فاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة لزيادة قدراتها الإنتاجية.

جدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل.