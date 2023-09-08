قناة السويس المصرية تمنح أول ترخيص للميثانول الأخضر

قناة السويس المصرية تمنح أول ترخيص للميثانول الأخضر
التاريخ
9/8/2023 2:12:56 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، عن توقيع عقد أول ترخيص للميثانول الأخضر في العالم لتموين السفن الاثنين المقبل، وذلك عقب نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر“الميثانول”، خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جارى الإعداد لإصدار قانون جديد لإنتاج الوقود الأخضر“الأمونيا والهيدروجين الأخضر وألواح إنتاج الطاقة الشمسية”، سيتيح كافة المميزات والحوافز حتى تتمكن الشركات من الاستثمار في هذا المجال بنهاية العام الحالي.
وأوضح جمال الدين أنه سيتم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل، وكذلك توقيع اتفاقية مع بعض المصانع لإنتاج الأدوية في المنطقة الاقتصادية، للاعتماد على الوقت الأخضر، مؤكدا العمل على توفير كل ما تحتاجه الصناعة من الأراضي والخدمات والوقود الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا للأسواق المجاورة في الوقود الأخضر لكن من المهم التأكد من وجود الطلب.
وقال إن الأمونيا والهيدروجين الأخضر ستستمر كمصدر للطاقة للمائة عام القادمة، وهو ما تعيه مصر جيدا وتعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية للاستثمار في هذا المجال وأيضا تقديم الحوافز اللازمة لجذب هذه الاستثمارات.
وفي سياق آخر حصلت 4 شركات تعتزم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الرخصة الذهبية وهي شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، والبحر الأحمر لطاقة الرياح، وجينا فاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة لزيادة قدراتها الإنتاجية.
جدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل.
Egyptian Suez Canal Economic Zone
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