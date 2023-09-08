أعلنت شركة“هورايزون مصر للتنمية العمرانية”، عن فتح باب الحجز فى أولى مشروعاتها العقارية فى مصر“سعادة”، بمدينة القاهرة الجديدة خلال شهر سبتمبر الجارى.

وقال محمد توفيق، العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، إن المشروع بمساحة 370 فدان باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 36 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 4 إلى 5 سنوات.

وأضاف توفيق، أن مشروع“سعادة” يضم 1300 فيلا، والنسبة البنائية على مساحة 11% فقط من إجمالى مساحة المشروع.

وأوضح أن شركة“هورايزون مصر للتنمية العمرانية” تعاقدت مع شركة عبد الله المسحل السعودية للمقاولات لتنفيذ المشروع.

وقال إن المشروع يضم فندقين خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة، وسيتم إسنادهما لكبرى شركات إدارة الفنادق العالمية، كما يضم المشروع 250 وحدة فندقية، ومدرسة دولية ونادى، بالإضافة إلى مول تجارى.

وأضاف توفيق، أن المرحلة الأولى المقرر بدء الحجز بها تضم 282 فيلا، كما يضم المشروع منطقة تجارية وإدارية بمساحات بيعية 354 ألف متر تتنوع بين تجارى وإدارى.