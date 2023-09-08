“هورايزون للتنمية” تستثمر 36 مليار جنيه بمشروع عقارى فى“القاهرة الجديدة” - جريدة البورصة
التاريخ
9/8/2023 2:01:38 PM
(MENAFN- Al-BoNews) المشروع بمساحة 380 فدان.. ويضم فندقين خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة
أعلنت شركة“هورايزون مصر للتنمية العمرانية”، عن فتح باب الحجز فى أولى مشروعاتها العقارية فى مصر“سعادة”، بمدينة القاهرة الجديدة خلال شهر سبتمبر الجارى.
وقال محمد توفيق، العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، إن المشروع بمساحة 370 فدان باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 36 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 4 إلى 5 سنوات.
وأضاف توفيق، أن مشروع“سعادة” يضم 1300 فيلا، والنسبة البنائية على مساحة 11% فقط من إجمالى مساحة المشروع.
وأوضح أن شركة“هورايزون مصر للتنمية العمرانية” تعاقدت مع شركة عبد الله المسحل السعودية للمقاولات لتنفيذ المشروع.
وقال إن المشروع يضم فندقين خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة، وسيتم إسنادهما لكبرى شركات إدارة الفنادق العالمية، كما يضم المشروع 250 وحدة فندقية، ومدرسة دولية ونادى، بالإضافة إلى مول تجارى.
وأضاف توفيق، أن المرحلة الأولى المقرر بدء الحجز بها تضم 282 فيلا، كما يضم المشروع منطقة تجارية وإدارية بمساحات بيعية 354 ألف متر تتنوع بين تجارى وإدارى.
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