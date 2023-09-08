وأكد الوزير ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها في مهدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين؛ بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، مشددا على أن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفتي بناء مقامتين بقطعتي أرض سكنيتين بالحي السكني السادس بمنطقة“ابني بيتك 1′′، ومخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة“ابني بيتك 2” بمدينة بني سويف الجديدة، حيث تمثلت المخالفات في صب سقف الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول علوي بالردود الخلفي لقطعة أرض، وصب سقف منور الجيب الخلفي بالدور الأرضي بقطعة أخرى، وكذا صب سقف الدور الأرضي وبناء حوائط الدور الأول علوي بقطعة أرض ثالثة، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة لتلك القطع.. بينما نص القرار أيضا على إزالة مخالفات بناء مقامة من شركة استثمار سياحي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، على قطعة أرض كائنة بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء غرف بالروف“كاملة التشطيب” بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، كما تضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بها.

وفي سياق متصل.. صرح المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم تشكيل حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير؛ أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات إيقاف أعمال بقطع أراضٍ سكنية مخالفة بمنطقة“ابني بيتك 1” بالحي السكني السادس بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

كما تم شن حملة لتنفيذ قرار لإزالة مخالفات بناء بالردود الخلفي لقطعة الأرض رقم 387 قطاع د بمنطقة“ابني بيتك 1” بالحي السكني السادس لمخالفة تراخيص البناء.. مؤكداً على الحزم في تطبيق القانون على الجميع حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.





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