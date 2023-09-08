530 ألف أردني فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق سند

530 ألف أردني فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق سند
التاريخ
9/8/2023 10:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وصل عدد الأردنيين المفعّلين لهوياتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي إلى قرابة 530 ألفا؛ وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت الوزارة
إنّ تطبيق سند يضم مليونا و600 ألف حساب لكنهم غير مفعّلين للهويات الرقمية التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية المتاحة إلى الآن، وفقا للمملكة.
"باستخدام هويتك الرقمية، يمكنك الوصول إلى المستندات الرقمية الحكومية الخاصة بك، والحصول على الخدمات الحكومية، والوصول إلى سجلاتك الشخصية، وتوقيع المستندات رقميا، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى" وفق الوزارة.
تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.
تطبيق "سند"، أطلقته الحكومة في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء عدة تحديثات على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال سابقا، إن نحو ألف خدمة إجرائية ومعلوماتية ستكون متوافرة في تطبيق سند مع نهاية العام الحالي، وفقا للمملكة.
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