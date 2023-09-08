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530 ألف أردني فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق سند

9/8/2023 10:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وصل عدد الأردنيين المفعّلين لهوياتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي إلى قرابة 530 ألفا؛ وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت الوزارة
إنّ تطبيق سند يضم مليونا و600 ألف حساب لكنهم غير مفعّلين للهويات الرقمية التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية المتاحة إلى الآن، وفقا للمملكة.

"باستخدام هويتك الرقمية، يمكنك الوصول إلى المستندات الرقمية الحكومية الخاصة بك، والحصول على الخدمات الحكومية، والوصول إلى سجلاتك الشخصية، وتوقيع المستندات رقميا، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى" وفق الوزارة.

تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.

تطبيق "سند"، أطلقته الحكومة في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء عدة تحديثات على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال سابقا، إن نحو ألف خدمة إجرائية ومعلوماتية ستكون متوافرة في تطبيق سند مع نهاية العام الحالي، وفقا للمملكة.

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