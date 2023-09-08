الأجواء الحارة تتراجع اعتبارا من السبت

الأجواء الحارة تتراجع اعتبارا من السبت
التاريخ
9/8/2023 10:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن
التحليلات في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن الكتلة التي أثرت اليوم سوف تبدأ بالابتعاد تدريجيا عن المملكة اعتبارا من يوم غد
السىبت.
وتابع أن الحرارة
تنخفض
قليلا، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل واضح مع بداية أول يوم عمل حيث يتوقع أن تسجل أعلى حرارة يوم الأحد في العاصمة 30 درجة مئوية وهي أقل من اليوم الجمعة بحوالي 7 درجات مئوية.
وأوضح آل خطاب أن المواطنين شعرو بالارتفاع في الحرارة خاصة في الاغوار والعقبة ومناطق البادية باجواء اكثر حرارة من الايام السابقة.
وبين أن العقبة سجلت أعلى درجة حرارة عظمى حتى الساعة 3 بعد الظهر حيث وصلت
الى 45.2 درجة مئوية،
بينما على مستوى العاصمة سجلت المرتفعات الشرقية من العاصمة درجة حرارة عظمى وصلت الى حوالي
37.6
درجة مئوية بينما المرتفعات الغربية من العاصمة سجلت ما يقارب 35 درجة مئوية.
MENAFN08092023000151011027ID1107033976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.