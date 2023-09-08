الأجواء الحارة تتراجع اعتبارا من السبت

وتابع أن الحرارة

تنخفض

قليلا، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل واضح مع بداية أول يوم عمل حيث يتوقع أن تسجل أعلى حرارة يوم الأحد في العاصمة 30 درجة مئوية وهي أقل من اليوم الجمعة بحوالي 7 درجات مئوية.

وأوضح آل خطاب أن المواطنين شعرو بالارتفاع في الحرارة خاصة في الاغوار والعقبة ومناطق البادية باجواء اكثر حرارة من الايام السابقة.

وبين أن العقبة سجلت أعلى درجة حرارة عظمى حتى الساعة 3 بعد الظهر حيث وصلت

الى 45.2 درجة مئوية،

بينما على مستوى العاصمة سجلت المرتفعات الشرقية من العاصمة درجة حرارة عظمى وصلت الى حوالي

37.6

درجة مئوية بينما المرتفعات الغربية من العاصمة سجلت ما يقارب 35 درجة مئوية.