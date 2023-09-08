6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 1892 مبايعة بقيمة 4.88 مليارات درهم، منها 152 مبايعة للأراضي بقيمة 843.57 مليون درهم و1740 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.04 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 155.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 66.12 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 18.68 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 206 مبايعات بقيمة 182.67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 201 مبايعة بقيمة 186.62 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 293.98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 959.92 مليون درهم منها 45 رهن أراضي بقيمة 101.67 مليون درهم و335 رهن فلل وشقق بقيمة 858.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 98.66 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 191.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 22.41 مليون درهم.





يوم الجمعة

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 814 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة يوم الجمعة تسجيل 334 مبايعة بقيمة 666.06 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 150.56 مليون درهم و294 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 515.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19.49 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17.46 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8.75 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 94.1 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.3 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.09 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد استحوذت منطقة نخلة جميرا على أهم 3 مبايعات، الأولى بقيمة 19.8 مليون درهم تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 60.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 52.42 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 26.31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 119.34 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 4.51 ملايين درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 114.83 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 29.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18.95 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 28.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.7 مليون درهم وأخرى في منطقة المزهر الثانية بقيمة 5.5 ملايين درهم.