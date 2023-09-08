

قال أميتاب كانت، مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين "G20"، إن إعلان نيودلهي الجديد في مراحله النهائية وسيتم التوصية به لقادة دول مجموعة العشرين خلال القمة التي ستعقد فعاليتها بالعاصمة نيودلهي خلال 9 و10 سبتمبر الحالي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي التمهيدي لقمة مجموعة العشرين والذي حضرته وكالة أنباء الإمارات "وام" في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي سيشهد فعاليات القمة.

وأوضح كانت أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تماشت مع رؤية فخامة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، في أن تكون شاملة وطموحة وموجهة نحو العمل، مضيفا:“هذه هي المبادئ التي عملنا بها، قمنا بالامتثال لرؤيته بأن نكون شاملين وموجهين نحو العمل وطموحين خلال فترة رئاستنا”.

وقال مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين، إن بلاده عقدت أكثر من 220 اجتماعاً يتعلق بمجموعة العشرين في 60 مدينة بالهند، مما يُظهر تنوع الهند وهيكلها المتميز.

وأضاف كانت : " تستعد الهند للمضي قدما نحو خط النهاية خلال القمة التي ستبدأ أعمالها غدا السبت للنظر والتباحث حول معالجة بعض التحديات الاقتصادية العالمية".

وشدد كانت على ضرورة تحقيق النمو المستدام والشامل، خاصة مع مواجهة ثلث العالم تحديات اقتصادية، مشيراً إلى أهمية تطوير التكنولوجيا، ومعالجة أزمة المناخ.

وأكد كانت على ضرورة دعم التمويل للإجراءات البيئية والمناخية، بشكل خاص في الدول النامية، ودعا إلى إجراء إصلاحات في المصارف التنموية متعددة الأطراف، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية كجزء من رؤية الهند خلال رئاستها لقمة العشرين.

من جانبه، قال هارش فاردان شرينغلا، المنسق الرئيس لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، أن رئاسة بلاده لقمة مجموعة العشرين ستحمل فوائد اقتصادية للهند ومواطنيها.

وأضاف هارش:“استقبلنا نحو 100 ألف زائر خلال رئاستنا لمجموعة العشرين من أكثر من 125 جنسية، وكانت بالنسبة للكثير منهم فرصة لاكتشاف الهند، لذلك نتوقع العديد من الفوائد الاقتصادية لبلادنا ومواطنينا.”

بدوره، قال أجاي سيث، أمين الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الهندية، أن التركيز والرؤية لرئاسة الهند لمجموعة العشرين تمحور حول إبراز قضايا الحوار العالمي التي يمكن أن تحدث فارقًا في حياة الأشخاص.



