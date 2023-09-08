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تدخل شركة كريتا Creta سوق الألعاب في الشرق الأوسط من خلال منتدى العالم القادم Next World Forum

9/8/2023 9:16:56 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

Creta

Screenshot of actual Creta Multiverse FPS game play

Screenshot of Creta Multiverse Dayroot

DUBAI, INTERNATIONAL, UAE, September 8, 2023/EINPresswire/ -- منتدى العالم القادم (Next World Forum)، وهو حدث للألعاب الإلكترونية الذي أقيم في الرّياض يومي 30 و31 أغسطس، جمع شخصيات مؤثرة من صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية. تم تنظيمه من قبل الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصّة لمناقشات الصناعة، مع التركيز على النمو السريع لاقتصاد الرّياضات الإلكترونية ووجود اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.

منتدى العالم القادم (NWF) لا يوفّر فرصة مبتكرة لتعزيز نمو القطاع من خلال الاستثمار والتعاون فقط، ولكنه أيضاً يعمل كمنصة لتبادل الأفكار والحوار والمناقشات لتصميم المستقبل وإبراز الإمكانات. يعمل NWF كنقطة لقاء الأطراف المعنية بألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية للتعاون وتبادل المعرفة. يتناول مجموعة من المواضيع مثل اقتصاد رياضات الإلكترونية وتطوير الذكاء الاصطناعي وأسرع الألعاب نمواً في العالم.

شاركت شخصيات بارزة من شركات الألعاب العالمية، بما في ذلك Epic Games وUbisoft وRoblox وBandai NaوTencent وAtari، في الحدث، إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. انضم أيضاً ألكساندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan)، المؤسس المشارك ومدير النشر في كريتا Creta، كمتحدث، حيث قدّم كريتا Creta، وهي منصة عالمية متعددة الأداء مبنية على تقنية سلسلة الكتل (blockchain) عامة وفعّالة، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من الجمهور. تشير عروض كريتا Creta في الحدث العالمي NWF إلى دخولها إلى سوق الألعاب في الشرق الأوسط وتعكس التزامها بالدفع نحو التقدم في هذه المنطقة.

كريتا Creta، مقرّها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، هي شركة تعمل في مجال منصات ألعاب metaverse القائمة على Web3. تتكون الشركة من مطوّرين وناشرين وخبراء في تقنية سلسلة الكتل (blockchain) المشهورين في صناعة الألعاب العالمية. ومن بين الشخصيات المهمة المنتج راي ناكازاتو (Ray Nakazato) وألكسندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan) (الرئيس التنفيذي السابق لناشر الألعاب الأوروبي INNOVA) وسيوك هو يون (Seok-ho Yoon)، الرئيس التنفيذي لـ CCR معروف بتطوير قلعة الألعاب الوطنية الكورية. يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto)، المعروف بألعاب مثل Street Fighter 2 وMonster Strike، هو شريك رئيسي في المشروع، مما يجعل كريتا Creta منافساً في النظام البيئي التنافسي لمنصة Web3 metaverse.

مع مشاركة هؤلاء الأفراد البارزين، من المتوقع أن تقود كريتا Creta الطريق في إنشاء النظام البيئي الأكثر تنافسية لمنصة Web3 metaverse.
تتولى شركة "Diverse" التابعة لشركة كورية، والتي تتمتع بخبرة قوية في تكنولوجيا محرك الألعاب عالية الأداء وقدرات رسومية متميزة، تطوير منصة "Creta". تعتمد هذه المنصة القائمة على تقنية Web3 وتستخدم تقنية سلسلة الكتل (blockchain) عامة عالية الأداء تسمى "LoChain" لإنشاء عالم افتراضي ضخم يختلف عن العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد (ميتافيرس) الموجودة حالياً. يتمتع هذا العالم الافتراضي بقدرة على دمج وتوسيع العديد من العوالم الافتراضية (ميتافيرس) في حين يحافظ على جودة مرئية ثلاثية الأبعاد ذي واقعية عالية.

تقدم كريتا Creta أربعة مكونات رئيسية في خدمة منصة Web3 الشاملة الخاصَّة بها: كريتا المتعددة الأبعاد Creta Multiverse (عالم متعدد الأبعاد يمكن توسيعه بلا حدود)، ومنصة ألعاب كريتا Creta Game Platform (خدمة ألعاب Web2 وWeb3)، وستوديو كريتا Creta Studio (يتيح إنشاء ألعاب ومحتوى عالي الجودة)، وسوبر كلوب كريتا Creta SuperClub (منصة مجتمع Web3 التي تربط منصة كريتا Creta بأكملها).
القدرة على تقديم خدمة منصة Web3 شاملة مثل هذه يَرجع بشكل كبير إلى استخدام LoGameChain، والذي يقلل بشكل كبير من تكاليف الخادم ويعالج مشكلات قابلية التوسع من خلال استخدام سلسلة Loبتقنية سلسلة الكتل (blockchain).

أعرب ألكساندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan)، شريك مؤسس ومدير النشر الرئيسي لشركة كريتا Creta، عن تطلعاته قائلاً: "خلال هذا الحدث، رأينا مدى اهتمام الحكومة وحجم صناعة الألعاب والعوالم الافتراضية في الشرق الأوسط. نحن نسعى، من خلال كريتا Creta، لإظهار ما يحمله المستقبل لمنصات العوالم الافتراضية Web3 وخلق سوق جديدة تماماً للألعاب في الشرق الأوسط."
تعمل كريتا Creta حالياً على الاستعداد لخدمة الوصول المبكر لـSuperClub، وهي منصة مجتمع Web3، المقررة في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يخططون لإجراء اختبار بيتا مغلق (CBT) لأول عالم افتراضي (ميتافيرس) خاص بهم بنهاية العام.

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جهة الاتصال: ديفيد وانغ (David Wang)، كبير مديري تطوير الأعمال في كريتا (Creta).
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