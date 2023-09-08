40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار لقوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، حيث تمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



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