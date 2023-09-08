الأمانة تدعو أهالي العاصمة لتقييم خدماتها

الأمانة تدعو أهالي العاصمة لتقييم خدماتها
التاريخ
9/8/2023 9:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى أهالي العاصمة عمان إلى المشاركة في منصة "عمان تستمع" وذلك بهدف التواصل معهم ورصد آرائهم وتقييمهم للخدمات والمرافق وجعلها تلبي احتياجاتهم.
وأشارت الأمانة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن المنصة عبارة عن نافذة تشاركية لسكان مدينة عمّان تهدف للحصول على الآراء وتقييم الخدمات من خلال الإجابة على كافة الأسئلة بموضوعية عبر الرابط:
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