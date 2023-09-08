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الزراعة تمنع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن

9/8/2023 9:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن وزارة الزراعة بصدد منع إدخال زيت الزيتون عبر أي منافذ حدودية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
ويأتي قرار وزارة الزراعة لحماية للمنتج الوطني والمحافظة على أسعار عادلة، على أن يُسمح بإدخال كميات محددة من الزيت الفلسطيني على شكل هدايا وبشروط تحددها الوزارة كما درجت العادة في كل عام أهمها أن تحفظ المنتج المحلي وأن لا تكون بذروة الموسم.
كما لم تمنح الوزارة خلال الموسم الحالي أي تراخيص لاستيراد الزيت من الخارج أسوة بالأعوام الماضية.
وكانت توقعت وزارة الزراعة في وقت سابق إنتاج نحو 33 ألف طن زيت خلال العام الحالي، فيما تقدر حاجة السوق المحلي بنحو 25 ألف طن، وسط توقعات بتصدير 8 آلاف طن، علما بأن موسم عصر ثمار الزيتون سينطلق في 25 من شهر تشرين أول المقبل.

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