الزراعة تمنع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن

الزراعة تمنع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن
التاريخ
9/8/2023 9:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن وزارة الزراعة بصدد منع إدخال زيت الزيتون عبر أي منافذ حدودية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
ويأتي قرار وزارة الزراعة لحماية للمنتج الوطني والمحافظة على أسعار عادلة، على أن يُسمح بإدخال كميات محددة من الزيت الفلسطيني على شكل هدايا وبشروط تحددها الوزارة كما درجت العادة في كل عام أهمها أن تحفظ المنتج المحلي وأن لا تكون بذروة الموسم.
كما لم تمنح الوزارة خلال الموسم الحالي أي تراخيص لاستيراد الزيت من الخارج أسوة بالأعوام الماضية.
وكانت توقعت وزارة الزراعة في وقت سابق إنتاج نحو 33 ألف طن زيت خلال العام الحالي، فيما تقدر حاجة السوق المحلي بنحو 25 ألف طن، وسط توقعات بتصدير 8 آلاف طن، علما بأن موسم عصر ثمار الزيتون سينطلق في 25 من شهر تشرين أول المقبل.
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