

ولفتت استراتيجية وزارة المياه للأعوام (2023-2040) التي أطلقت في آذار الماضي، إلى أن "تراكم الرواسب في السدود يشكل تحديا كبيرا"، حيث "يعمل باستمرار على خفض سعة التخزين في السدود بحيث وصلت في العام 2022 السعة المفقودة في 4 سدود رئيسية منذ الإنشاء إلى 39 مليون متر مكعب أو 27% من سعتها الأصلية".



ويبلغ عدد السدود في الأردن حاليا 13 سدا بسعة تخزينية تبلغ نحو 280 مليون متر مكعب. وتعتبر السدود البنية الرئيسية المستخدمة لتخزين واستخدام المياه السطحية، بحسب الاستراتيجية.



وكانت شركة استشارية، وقعت اتفاقية العام الماضي مع سلطة وادي الأردن، أوصت ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من المملكة، وذلك استنادا إلى دراسة أولية أجرتها الشركة، بحسب ما ذكرت أمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة في منتصف العام الحالي.



وقالت الاستراتيجية إن تراكم الرواسب "سيستمر في إعاقة تخزين المياه السطحية ما لم يتم تنفيذ برامج خاصة لمعالجتها". لكنها أوضحت أن برامج إدارة وإزالة الرواسب في السدود "ستساعد على استعادة قدراتها على تخزين المياه السطحية أو على الأقل المحافظة على مستوى قدرتها الحالية".



واستنادا إلى الاستراتيجية، "تتسبب الرواسب المتراكمة بمشاكل تشغيلية في العديد من السدود، حيث إنها قد تسبب الانسداد وبالتالي تعطيل تصريف المياه الممنهج".



وبالنسبة لوزارة المياه فإن "زيادة الطاقة الاستيعابية للسدود الحالية وذلك عن طريق معالجة الترسبات أو زيادة ارتفاعات السدود ما أمكن تمثل أولوية ملحة".

وتستخدم غالبية المياه في السدود لأغراض الري.



وتقدر الاستراتيجية بأن جريان المياه السطحية وتغذية المياه الجوفية سيتراجعان بنسبة 15% بحلول العام 2040، بسبب تأثيرات تغير المناخ، أي أن تغذية طبقات المياه الجوفية ستبلغ 240 مليون متر مكعب سنويا فقط بدلا من 280 مليون متر مكعب حاليا وأن كميات المياه السطحية المتدفقة باستثناء المياه المشتركة مع دول الجوار ستبلغ 340 مليون متر مكعب سنويا بدلا من 400 مليون متر مكعب حاليا.



وأشارت الاستراتيجية إلى إن قطاع المياه يتعين عليه تشييد سدود صحراوية جديدة من شأنها أن تضمن تطوير مصادر المياه السطحية المتجددة لأقصى حد عملي مسموح وموصى به.



وأوضحت في هذا الصدد، أن "التوسعات في السدود الصحراوية ستعتمد على دراسات هيدرولوجية حقيقية ودراسات الجدوى والمواقع التي تخدم تغذية المياه الجوفية لحقول الآبار الرئيسية ومراكز الطلب على المياه".



وتحدثت الاستراتيجية عن انخفاض كميات الهطول المطري الذي "يحد من إمكانية التخزين في السدود فعلى سبيل المثال في العام 2020، استقبلت السدود 30% من إجمالي سعتها التخزينية فقط".



وانخفاض مستويات الهطولات المطرية "يضع 92 %من مناطق الأردن ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة التي تستقبل أقل من 200 مم من الهطول المطري سنويا" بحسب الاستراتيجية.

المملكة