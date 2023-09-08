وقال السديري في تغريدة له عبر منصة "X" (تويتر سابقا)، "إفطار الجمعة.. دور الدبلوماسية البرلمانية، في تعزيز العلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين".

وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، ورجل الأعمال صبيح المصري، وزير المياه الأسبق الدكتور كامل محادين، ووزير الداخلية الأسبق قفطان المجالي، ووزير الأشغال السابق يحيى الكسبي، وزيرة السياحة الأسبق سوزان عفانة، والوزيرة السابقة مجد شويكة، والوزيرة السابقة رابحة الدباس، وعدد من المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية.

ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية.