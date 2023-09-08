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الحكومة الإسرائيلية: على المحكمة العليا رفض مجرد النظر بالتماسات إلغاء المعقولية

9/8/2023 8:08:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-اعتبرت الحكومة الإسرائيلية في ردت قدمته اليوم، الجمعة، إلى المحكمة العليا، التي ستنظر يوم الثلاثاء المقبل في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه، أن "ممنوعة من القيام بخطوة بشأن سريان قانون أساس أو تعديل قانون أساس". وانضمت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست إلى موقف الحكومة.

وأضافت الحكومة أن موقفها "يستند إلى مبدأ سيادة الشعب؛ مبدأ سيادة القانون؛ مبدأ الفصل بين السلطات؛ وإلى المستوى المعياري للتشريعات في إسرائيل، الذي اعترفت المحكمة به". وادعت أن إجراء رقابة قضائية على قانون أساس "من شأنه أن يؤدي إلى فوضى".

وقُدم رد الحكومة باسمها وباسم رئيسها، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين. وطالبا المحكمة برفض مجرد النظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، بادعاء أن الالتماسات "ليست قابلة للحكم فيها وخارج نطاق صلاحيتها".

واعتبر رد الحكومة أنه "لا يكفي رفض الالتماس بشأن التعديل المذكور (إلغاء ذريعة المعقولية)، وإنما ثمة ضرورة لرفض مبدئي لفكرة أن قانون أساس وتعديل قانون أساس هو أمر يخضع للرقابة القضائية".

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