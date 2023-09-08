قالت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وجهت لجان الإمارات السبع، بتسليم المرشحين النهائيين لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس، قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية والتي ضمت 398 ألفاً و879 عضواً، تساعد المرشحين النهائيين في التعرف على أعضاء هيئاتهم الانتخابية والتواصل معهم واستقطابهم.



وأفادت الوزارة خلال ورشة تعريفية نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، مؤخراً، بأن اللجنة الوطنية، وجهت لجان الإمارات وتحديداً في المقار الـ 9 المعنية بتسجيل المرشحين على مستوى الدولة، بضرورة توفير قوائم بأسماء الناخبين، وتسليمها شخصياً للمرشحين النهائيين، مشيرة بأن هذه القوائم ستسلم شخصياً للمرشحين دون غيرهم.



تحذير



وحذرت الوزارة المرشحين من استغلال القوائم في التواصل مع المرشحين قبل انطلاق موعد الحملات الانتخابية والمقررة في 11 من الشهر الجاري، مشيرة في الوقت نفسه بأن تنفيذ أي حملات دعائية قبل فترة الدعاية الانتخابية يعتبر مخالفة قانونية قد يترتب عليها إجراءات وعقوبات وفقاً لما هو وارد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.



ونوهت بأن اللجان المحلية في كل إمارة ستمنح المرشحين قوائم بأسماء هيئاتهم المحلية، حيث سيحصل 118 مرشحا عن إمارة أبوظبي على قائمة تضم 126779 عضواً ،وسيحصل 57 عضواً من إمارة دبي على قوائم تضم

73181 عضواً، كما ستمنح لجة إمارة الشارقة لـ 50 مرشحاً قوائم بأسماء

72946عضواً، وستمنح لجنة إمارة عجمان لـ 21 عضواً قائمة بأسماء 12600عضواً، وستمنح إمارة أم القيوين مرشحيها الـ 14 قوائم بأسماء 7577 عضواً يمثلون الإمارة، اما رأس الخيمة فقد وفرت قوائم بأسماء 62197 عضواً، سيتم منحها لمرشحيها الـ 34، فيما وفرت إمارة الفجيرة لمرشحيها الـ 15 قائمة بأسماء 43599 عضواً.



