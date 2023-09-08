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شاكوش وريم طارق حبايب: اللي حصل سوء تفاهم (فيديو)

9/8/2023 8:00:08 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد وصول خلافهما إلى ساحات المحاكم، أعلن مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش الصلح مع طليقته ريم طارق.

ونشرت ريم طارق عبر "إنستغرام" مقطع فيديو لحسن شاكوش، أعلن من خلاله انتهاء أزمته مع طليقته، مقدمًا اعتذاره لها على ما بدر منه تجاهها وتجاه أهلها.

وقال شاكوش في المقطع: "أنا وريم حبايب، أشكر ريم لأنها قالت كلمة حق، وأنا قبلت اعتذارها، وأعتذر لها على ما بدر مني. هي في النهاية زوجتي السابقة وأتمنى لها كل التوفيق".


وعلقت ريم على المقطع بالقول: "أنا أيضا أتمنى لك كل خير يا حسن، أكيد إحنا حبايب"، مؤكدة أن "المشكلة بينهما تفاقمت بسبب تدخل أطراف أخرى"، مختتمة: "وعدت وأوفيت يا حسن. لله الأمر من قبل ومن بعد".

من جهته، أعاد حسن شاكوش نشر مقطع فيديو لريم طارق، تعلن فيه انتهاء الأزمة، وتقول: "حصلت على كل حقوقي من حسن، هو شخص كويس ومحترم، وكل اللي حصل سوء تفاهم، وآسفة للجميع، وكل شيء نصيب".



حسن شاكوش وريم طارق

وبدأت الأزمة بين شاكوش وريم طارق عندما تقدمت الأخيرة ببلاغ رسمي، واتهمته بطردها من منزل الزوجية.

وأكدت ريم في محضر الشرطة أن "شاكوش استولى على أموالها وسرق ذهبها وأثاث الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما وتهديدها بالطلاق".

وأقامت ريم دعوى نفقة ضد شاكوش، طالبته فيها بدفع مليوني جنيه مصري بعد الخلافات التي أثيرت بينهما، ومن بينها طردها من منزل الزوجية.

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