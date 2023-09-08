شاكوش وريم طارق حبايب: اللي حصل سوء تفاهم (فيديو)
التاريخ
9/8/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد وصول خلافهما إلى ساحات المحاكم، أعلن مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش الصلح مع طليقته ريم طارق.
ونشرت ريم طارق عبر "إنستغرام" مقطع فيديو لحسن شاكوش، أعلن من خلاله انتهاء أزمته مع طليقته، مقدمًا اعتذاره لها على ما بدر منه تجاهها وتجاه أهلها.
وقال شاكوش في المقطع: "أنا وريم حبايب، أشكر ريم لأنها قالت كلمة حق، وأنا قبلت اعتذارها، وأعتذر لها على ما بدر مني. هي في النهاية زوجتي السابقة وأتمنى لها كل التوفيق".
وعلقت ريم على المقطع بالقول: "أنا أيضا أتمنى لك كل خير يا حسن، أكيد إحنا حبايب"، مؤكدة أن "المشكلة بينهما تفاقمت بسبب تدخل أطراف أخرى"، مختتمة: "وعدت وأوفيت يا حسن. لله الأمر من قبل ومن بعد".
من جهته، أعاد حسن شاكوش نشر مقطع فيديو لريم طارق، تعلن فيه انتهاء الأزمة، وتقول: "حصلت على كل حقوقي من حسن، هو شخص كويس ومحترم، وكل اللي حصل سوء تفاهم، وآسفة للجميع، وكل شيء نصيب".
حسن شاكوش وريم طارق
وبدأت الأزمة بين شاكوش وريم طارق عندما تقدمت الأخيرة ببلاغ رسمي، واتهمته بطردها من منزل الزوجية.
وأكدت ريم في محضر الشرطة أن "شاكوش استولى على أموالها وسرق ذهبها وأثاث الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما وتهديدها بالطلاق".
وأقامت ريم دعوى نفقة ضد شاكوش، طالبته فيها بدفع مليوني جنيه مصري بعد الخلافات التي أثيرت بينهما، ومن بينها طردها من منزل الزوجية.
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