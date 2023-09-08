فاو: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عامًا

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.

وأوضحت الفاو في تقريرها الشهري أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بتموز، "ما يعكس الاضطرابات المسجلة بعد حظر الهند صادرات الأرز الأبيض".

وأضافت "الغموض الذي يلف مدة الحظر ومخاوف من القيود على التصدير دفعت الأطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد على الاحتفاظ بمخزوناتها وإعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض أسعار ما حصر التجارة بكميات صغيرة وبعقود بيع متفق عليها سابقا".

ويشكل الأرز غذاء أساسيا في العالم وارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية بشكل كبير جراء جائحة كورونا وتداعيات ظاهرة إل نينيو المناخية على الإنتاج.

وكانت الهند أعلنت في تموز حظرا على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي الذي يشكل ربع المجموع.

وقالت وزارة شؤون المستهلكين والأغذية في الهند يومها، إن الخطوة تهدف إلى "ضمان توافر (الأرز) بشكل مناسب" و"تخفيف الارتفاع في الأسعار في السوق المحلية".