منتسبو وزارة الدفاع والمتقاعدون ينضمون إلى «فزعة»

أعلنت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم ينضم بموجبها منتسبو وزارة الدفاع والمتقاعدون وعائلاتهم إلى برنامج "فزعة" الذي يعد أحد برامج وزارة الداخلية ممثلا بصندوق التكافل الاجتماعي، حيث شملهم بكافة الخدمات المتنوعة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارتين على تعزيز التعاون المشترك، وتوفير مقومات السعادة، ورفع جودة الحياة لمنتسبي وزارة الدفاع وأسرهم والمتقاعدين.

شهد توقيع المذكرة كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ وأكدت الوزارتان انتفاع المنضمين بجميع المبادرات المدرجة؛ كمبادرة "فزعة" التي توفر حزماً مميزة من الخدمات بكافة المجالات الرئيسية، تتناسب مع متطلبات المنتسبين منها، مثل الخصومات والعروض في أكثر من 22,000 موقع تجاري على مستوى الدولة، وخدمات السيارات المتضمنة خدمات التأجير بأنواعها، وخدمات بيع السيارات المستعملة، والتأمين على السيارات بالإضافة للخدمات الممنوحة لمتاجر "فزعة" بفروعها الخمسة، في كل من أبوظبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والتي تتضمن أكثر من 16,000 سلعة غذائية واستهلاكية مدعومة، وغيرها من خدمات فزعة التي تعود بالنفع على أعضائها وتسهم بتلبية احتياجاتهم اليومية.

كما تتضمن الخدمات الرئيسة مبادرة البرامج الوطنية للمكافآت السلوكية، الهادفة إلى تحفيز السلوك الإيجابي ورصد السلوكيات المجتمعية بمحاورها المختلفة، ومنح دانات للملتزمين بالسلوك الإيجابي القابلة للاستبدال بالسوق الافتراضي في البرنامج.

وشملت مذكرة التفاهم منح عضوية "فزعة دارك" المتخصصة بتوعية المواطنين المقبلين على بناء مساكنهم حول أساسيات البناء، وتوفير الحلول والتسهيلات المصرفية والعروض الحصرية أثناء عمليات الإنشاء، لتحقيق الرفاهية للعاملين في وزارة الدفاع وأسرهم، وتمكينهم من الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء المالية، ورفع جودة حياتهم، لضمان حياة كريمة ومستقرة لأفراد المجتمع الإماراتي.