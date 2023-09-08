أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات العمل وحالة المشاريع السكنية التي تقوم بتطويرها حالياً في مناطق بني ياس والوثبة والساد والسمحة وتشمل بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين.

تأتي هذه المشاريع ضمن خطة عمل الهيئة لإنجاز حزمة من المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتوفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية حتى العام 2027؛ بهدف تعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي في جميع مناطق الإمارة.

وتضم حزمة المشاريع السكنية التي تنفذها الهيئة في هذه المناطق وفق معايير مشاريع "الحي الإماراتي" السكني المتكامل، 5848 فيلا سكنية ومجموعة من المرافق العامة والخدمية تشمل: 103 حدائق ومتنزهات ترفيهية، و30 مسجدًا، بالإضافة إلى 36 مجمعا تجارياً، وتصل المساحة الإجمالية التي تقام عليها هذه المشاريع إلى نحو 18.57 مليون متر مربع.

وقالت المهندسة عفراء خلفان الهاجري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع بالإنابة: "إن حزمة المشاريع الإسكانية الثلاثة التي تنفذها الهيئة في مناطق شمال بني ياس والوثبة والساد، تأتي تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة في توفير البيئة السكنية الملائمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز التلاحم الأسري والاستقرار الاجتماعي بشكل عام، وأن تطوير هذه المشاريع تأتي أيضا استجابة للنمو السكاني في هذه المناطق، مما يعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المستمرة التي تشهدها إمارة أبوظبي".

وبينت أن مشروع شمال بني ياس السكني، يعد من المشاريع الإسكانية الضخمة التي تطورها الهيئة، على ثلاث مراحل تشمل إنشاء 3453 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 10.1 مليون متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق العامة والخدمية، منها 38 حديقة ومتنزها ترفيهيا، و13مسجدًا، و13 مجمعاً تجاريًا.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني الذي يقام على مساحة 3.1 مليون متر مربع ،1365 فيلا سكنية ،و17 حديقة ومتنزها ترفيهيا ،و5 مجمعات تجارية ،و4 مساجد، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من العام 2024.

أما المرحلة الثانية من مشروع شمال بني ياس السكني التي تقام على مساحة 3.5 مليون متر مربع ـ فتضم 1225 فيلا سكنية، و12 حديقة ومتنزها ترفيهيا ، و4 مجمعات تجارية و5 مساجد، فيما تقام المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع وتضم 863 فيلا سكنية ، و9 حدائق ومتنزهات ترفيهية ،و4 مجمعات تجارية و4 مساجد، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية الأخرى ،ومن المتوقع إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة في نهاية العام 2025.

وحول مشروع الوثبة السكني، قالت الهاجري، إن المشروع يضم 347 فيلا سكنية، تقام على مساحة 875 ألف متربع مربع، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ويضم المشروع مرافق عامة وخدمية، منها 4 مجمعات تجارية على مساحة إجمالية تصل إلى 4874 مترا مربعا، بالإضافة إلى 4 مساجد، تصل سعتها الإجمالية إلى 1725 مصليا، إلى جانب 15 حديقة ومتنزها ترفيهيا.

أما مشروع الساد السكني الذي تنفذه الهيئة في مدينة العين، فيشمل إنشاء 306 فلل سكنية، بالإضافة إلى 32 حديقة ومتنزها ، و3 مساجد، و3 مجمعات تجارية، ويقام على مساحة 1.233 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2024.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع، كانت هيئة أبوظبي للإسكان قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية مع شركة كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة لصالح الهيئة تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين، حيث يضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية.

ويقام المشروع على أرض مساحتها 5.84 مليون متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام 2027، بينما يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، تقام على أرض مساحتها 534 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية العام 2025.

وأشارت الهاجري إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، تشمل الباهية، الصدر، الحفار في مدينة أبوظبي، ومشاريع إسكانية في مدينة العين بمناطق العامرة وشرق المطار، الظاهر والنود، إضافة إلى مشاريع سكنية وبنية تحتية مختلفة في الظفرة.