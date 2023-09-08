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«تبريد» توقّع اتفاقية مع حكومة تيلانغانا الهندية

9/8/2023 7:17:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «تبريد» عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم تيلانغانا في الهند لاستكشاف سبل التطوير والاستثمار في البنية التحتية للتبريد في مدينة حيدر آباد.

وتمت مراسم التوقيع خلال حفل أقيم في دبي بحضور خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، وكي تي راما راو، وزير تكنولوجيا المعلومات والصناعات في تيلانغانا، وجايش رانجان، الأمين العام لتكنولوجيا المعلومات والصناعات في تيلانغانا، إلى جانب مجموعة من المسؤولين.

ويأتي توقيع اتفاقية تبريد المناطق في إطار رؤية حكومة تيلانغانا الهادفة إلى تحقيق «صافي الصفر» في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2047؛ حيث سيتح تطوير البنية التحتية للتبريد في تيلانغانا فرصة لتخفيض ذروة الطلب على الكهرباء المستخدمة في التبريد بأكثر من 200 ميجاوات، الأمر الذي يحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 600 ألف طن سنوياً، أو ما يعادل 18 مليون طن من الانبعاثات على مدى 30 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى حرص «تبريد» على التعاون مع حكومة تيلانغانا وغيرها من الشركاء في الجمهورية الهندية، لتقديم حلول موثوقة ومستدامة وميسورة التكلفة في البنية التحتية لتبريد المناطق، بما يلبي الطلب المتنامي، ويسهم في الحد من التأثير على المناخ، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الهند ستكون أكبر مستهلك لأنظمة تبريد المناطق في العالم بحلول عام 2050.

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