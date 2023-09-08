ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة، بنحو 0.50 درهم،، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 233.00 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 215.75 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 209.00 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 179.00 درهماً.

وعالمياً صعد الذهب قليلاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار».

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوماً بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير .

ووفقاً لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93% تقريباً أن يُثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41% بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.09 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.4% إلى 907.04 دولارات، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو.

وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1224.03 دولاراً في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.