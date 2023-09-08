سجن رئيس بورصة «ثودكس» للعملات المشفرة وشقيقيه في تركيا

حكمت محكمة تركية على فاروق فاتح أوزر، مدير بورصة العملات المشفرة «ثودكس» التي انهارت في عام 2021 بالسجن لمدة 11196 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الاحتيال.

وأصدرت المحكمة في إسطنبول حكمها الخميس، وحكمت على أوزر وشقيقيه بالسجن لفترات مماثلة، وأدانتهم بتهمة الاحتيال الخطير، وقيادة منظمة إجرامية، وغسل الأموال.

وبدا أوزر، الذي ترك المدرسة الثانوية وأسس شركة «ثودكس» في عام 2017 وهرب إلى ألبانيا بعد إفلاسها، غير نادم خلال جلسة الاستماع الأخيرة.

ونقلت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة عن أوزر قوله في المحكمة: «أنا ذكي بما يكفي لقيادة أي مؤسسة على وجه الأرض.. هذا واضح في هذه الشركة التي أسستها عندما كان عمري 22 عاماً. لم أكن لأتصرف بطريقة عشوائية لو كانت هذه منظمة إجرامية».

وتقدير المبلغ الإجمالي للخسائر التي تكبّدها المستثمرون عندما انهارت «ثوديكس» غير واضح. وتقدّر لائحة الاتهام التي قدّمها المدّعي العام تلك الأموال عند 356 مليون ليرة (13 مليون دولار)، لكن وسائل الإعلام التركية ذكرت أرقاماً تناهز 2 مليار دولار.

وقدرت دراسة أجرتها «تشين أناليسيز» قيمة العملات المشفرة المفقودة في «ثوديكس» بمبلغ 2.6 مليار دولار. تسلمت تركيا أوزر من ألبانيا في وقت سابق من هذا العام بعد مطاردات قانونية طويلة.

وتمكنت السلطات في تركيا من العثور على ستة أشخاص مذنبين وسجنوا لاحقاً لدورهم في سرقة بورصة تداول العملات الرقمية ثودكس.

وتعتبر منصة تبادل العملات المشفرة ثودكس منصة تشفير محلية في تركيا وشهدت عملية احتيال كلفت المستخدمين مليارات من الدولارات.

زعم أن بورصة ثودكس استغلت مستخدمي منصة تراست trust وهربوا من الأموال المودعة في البورصة.

وكان شقيق وأخت الرئيس التنفيذي للشركة ثودكس اللذان أفادت التقارير أنهما فرّا مع ملياري دولار، من بين الأشخاص الستة الذين سُجنوا.